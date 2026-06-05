Молоко / © pexels.com

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Вживання однієї великої склянки молока щодня може бути пов’язане зі значним зниженням ризику розвитку раку кишківника. Таких висновків дійшли науковці з Оксфордського університету та Cancer Research UK, які провели одне з найбільших досліджень взаємозв’язку між харчуванням і захворюваннями.

Про це повідомило видання Mirror.

Рак кишківника є четвертим за поширеністю видом онкологічних захворювань у Великій Британії. Водночас кількість випадків серед молодих людей останніми роками зростає. За даними Cancer Research UK, близько 54% випадків цього захворювання можна було б запобігти завдяки здоровішому способу життя.

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Професор біомедичних наук Університету Англії Раскін Джастін Стеббінг, який прокоментував результати роботи, наголосив, що дослідження дає нове розуміння того, як доступні та нескладні зміни в раціоні можуть впливати на ризик розвитку онкологічних захворювань.

За результатами аналізу даних дослідники встановили, що люди, які щодня споживали приблизно на 244 грами молока більше, мали на 17% нижчий ризик розвитку раку кишківника. Така кількість відповідає приблизно одній великій склянці напою. При цьому позитивний ефект спостерігався незалежно від виду молока. Зниження ризику було пов’язане як із вживанням незбираного молока, так і частково знежиреного та знежиреного.

За словами Стеббінга, дослідники дійшли висновку, що захисна дія молока не пояснюється іншими особливостями способу життя чи харчування. Це свідчить про те, що потенційний позитивний ефект не пов’язаний лише з тим, що людина замінює молоком менш корисні продукти або загалом дотримується здоровішого раціону.

Водночас дослідження показало, що додаткові 20 грамів алкоголю на день, що приблизно відповідає великому келиху вина, пов’язані зі збільшенням ризику раку кишківника на 15%. Також дослідження пов’язало споживання понад 30 грамів червоного та обробленого м’яса на день зі збільшенням ризику раку кишечника на 8%.

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На думку дослідників, одним із можливих пояснень захисного ефекту молока є високий вміст кальцію. Автори роботи зазначають, що кальцій може зв’язувати потенційно шкідливі речовини в кишечнику та сприяти загибелі аномальних клітин.

Крім того, багато молочних продуктів додатково збагачують вітаміном D, який, як показували попередні дослідження, може мати протиракові властивості та впливати на процеси росту й поділу клітин. Стеббінг також зазначив, що лактоза може сприяти росту корисних кишкових бактерій. Вони виробляють бутират — коротколанцюгову жирну кислоту, яку пов’язують із протизапальною та потенційно протираковою дією.

Ще одним можливим чинником дослідники називають кон’юговану лінолеву кислоту, яка міститься в молочних продуктах і м’ясі. Згідно з лабораторним дослідженням 2021 року, ця речовина також може мати протиракові властивості.

На думку професора Стеббінга, особливо важливим є те, що помітне зниження ризику пов’язане з відносно невеликим збільшенням споживання молока. Він зазначив, що результати дослідження демонструють, як навіть прості зміни в раціоні можуть впливати на показники здоров’я.

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