Лише ці дві звички допоможуть швидко схуднути після 50: без дієт, тренувань і стресу

Як швидко схуднути без дієт і тренувань / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

З віком змінюється не лише спосіб життя, а й метаболізм. Після 50 років схуднення стає справжнім випробуванням: організм сповільнює обмін речовин, жир відкладається швидше, а енергії стає все менше. Однак є дві прості звички, які допоможуть тримати себе у формі до глибокої старості. Розповідаємо, що треба робити після 50 років, щоб не набирати зайві кілограми.

Як швидко схуднути після 50 років без виснажливих дієт і тренувань: про це мало хто знає

Ранкові прогулянки та фізична активність. Після 50 років треба обов’язково рухатися щодня, краще робити це вранці. Це може бути прогулянка, зарядка, йога і навіть прибирання. Ранковий рух дасть змогу:

активізувати обмін речовин на цілий день;

зменшити рівень стресу й кортизолу — гормону, що сприяє накопиченню жиру;

стимулювати травлення і знизити апетит.

Головне в цій справі — регулярність і послідовність. Не варто перевантажувати себе важкими фізичними вправами, просто починайте свій день не з кави, а з руху.

Реклама

Проста харчова звичка — 12 годин на добу без їжі. Варто зазначити, що це зовсім не дієта чи інтервальне голодування. Це режим харчування, який активує природні механізми спалення жиру. Вам треба лише їсти в певний часовий проміжок, наприклад, від 8:00 до 20:00, а решту часу ваш організм має відпочивати від їжі.

Які переваги такого способу харчування:

стабілізується рівень цукру в крові;

спалюється зайвий жир, а не м’язова тканина;

покращується робота печінки і травної системи;

немає потреби рахувати калорії, головне — не робити нічні перекуси.

Це ідеальна звичка для тих, кому за 50, вона не вимагає радикальних змін у харчуванні, але дає стабільний і помітний результат.