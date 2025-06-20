ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
449
Час на прочитання
2 хв

Лише ці дві звички допоможуть швидко схуднути після 50: без дієт, тренувань і стресу

Щоб позбутися зайвих кілограмів, не потрібно мучити себе жорсткими дієтами, виснажливими тренуваннями чи вживати дорогі диво-препарати. Достатньо лише трохи скоригувати свій спосіб життя — і ваша вага буде завжди в нормі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як швидко схуднути без дієт і тренувань

Як швидко схуднути без дієт і тренувань / © www.freepik.com/free-photo

З віком змінюється не лише спосіб життя, а й метаболізм. Після 50 років схуднення стає справжнім випробуванням: організм сповільнює обмін речовин, жир відкладається швидше, а енергії стає все менше. Однак є дві прості звички, які допоможуть тримати себе у формі до глибокої старості. Розповідаємо, що треба робити після 50 років, щоб не набирати зайві кілограми.

Як швидко схуднути після 50 років без виснажливих дієт і тренувань: про це мало хто знає

Ранкові прогулянки та фізична активність. Після 50 років треба обов’язково рухатися щодня, краще робити це вранці. Це може бути прогулянка, зарядка, йога і навіть прибирання. Ранковий рух дасть змогу:

  • активізувати обмін речовин на цілий день;

  • зменшити рівень стресу й кортизолу — гормону, що сприяє накопиченню жиру;

  • стимулювати травлення і знизити апетит.

Головне в цій справі — регулярність і послідовність. Не варто перевантажувати себе важкими фізичними вправами, просто починайте свій день не з кави, а з руху.

Проста харчова звичка — 12 годин на добу без їжі. Варто зазначити, що це зовсім не дієта чи інтервальне голодування. Це режим харчування, який активує природні механізми спалення жиру. Вам треба лише їсти в певний часовий проміжок, наприклад, від 8:00 до 20:00, а решту часу ваш організм має відпочивати від їжі.

Які переваги такого способу харчування:

  • стабілізується рівень цукру в крові;

  • спалюється зайвий жир, а не м’язова тканина;

  • покращується робота печінки і травної системи;

  • немає потреби рахувати калорії, головне — не робити нічні перекуси.

Це ідеальна звичка для тих, кому за 50, вона не вимагає радикальних змін у харчуванні, але дає стабільний і помітний результат.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
449
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie