Любив колупатися в носі та поплатився: чоловік переніс екстрену операцію (фото)

Китайцю знадобилася термінова операція після розриву лицевої артерії через те, що він постійно колупався в носі.

Про це пише Oddity Central.

Про дивний випадок чоловіка в Інтернеті розповіла його дружина у вигляді короткого відеоролика, який задокументував його досвід, сподіваючись, що це може застерегти інших завзятих любителів колупатися в носі від надмірного захоплення улюбленою справою.

Неназваний чоловік родом із міста Сяньян завжди любив колупатися в своєму носі. Стоячи, сидячи чи лежачи в ліжку, він завжди досліджував пальцем свої ніздрі. Одного разу, колупаючись у носі, як зазвичай, чоловік спровокував серйозну носову кровотечу, яку просто неможливо було зупинити, попри всі зусилля його та його дружини.

Зрештою, подружжя звернулося до лікарні, де медики діагностували розрив артерії і підготували його до екстреної операції, щоб усунути пошкодження. Дружина чоловіка зняла на відео весь лікарняний досвід, включно з її єхидним запитанням, коли він оговтувався після операції: "Любий, чому ти не колупаєшся в носі? Вставай і колупайся в ньому знову".

Чоловік переніс термінову операцію після колупання в носі

Медичні експерти попереджають, що колупання в носі становить серйозний ризик інфікування, але коли це стає звичкою, це може спричинити ще більше проблем, наприклад, пошкодити слизову оболонку носа, а в екстремальних випадках, подібних до наведеного вище, пошкодити кровоносні судини або тканини в носовій порожнині, або навіть розірвати артерію.

Нагадаємо, чоловікові імплантують власний зуб в око під час рідкісної операції. Брент Чепмен може стати першою людиною в Канаді, якій проведуть експериментальну операцію для збереження зору.

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