Люди можуть частково зупинити старіння – дослідження

Людське бажання "повернути годинник назад" можна знайти в легендах і релігіях культур по всьому світу, не кажучи вже про наукову фантастику та історії жахів. Однак наука про те, як саме працює старіння, є сумнозвісною. Оскільки люди є такими довгоживучими істотами (принаймні, якщо порівнювати їх, скажімо, з лабораторними мишами), найбільш придатною інформацією на цю тему є дані, отримані в результаті прямого спостереження за Homo sapiens.

Однак епоха великих даних разом із прогресом у штучному інтелекті та машинному навчанні допомогла вченим зрозуміти механіку старіння та те, як воно працює в організмі людини.

Дослідження, опубліковане наприкінці 2022 року, використало ці нові технологічні інструменти, щоб з’ясувати, чи можливо повернути старіння людини назад. Результати були опубліковані на сервері препринтів BioRxiv, очікуючи експертної оцінки. Дослідження аналізує ключовий компонент старіння під назвою "стійкість".

"Згідно з нашими вимірюваннями, кількість людей, які демонструють втрату стійкості, зростає в популяції в геометричній прогресії та подвоюється кожні вісім років, рівно так само швидко, як подвоюється рівень смертності", – пояснює Пітер Федічев, дослідник довголіття та генеральний директор Geno, – "Як тільки "стійкість" втрачається… у вас залишилося всього кілька років життя".

Федічев пояснює, що втрата пружності спричинена незворотним термодинамічним процесом. У дослідженні цей "справжній вік" описується як термодинамічний біологічний вік (tBA), який "спричиняє лінійний і незворотний дрейф змінних фізіологічного стану, знижує стійкість і сприяє експоненціальному прискоренню захворюваності на хронічні захворювання та ризику смерті".

Попри те, що у дослідженні стверджується, що теоретично такий процес можна зупинити, що дасть людям приємну нагороду у вигляді безсмертя (або принаймні збільшення довголіття), дослідження робить висновок, що змінити вік людини біологічно неможливо.

Попередні дослідження, опубліковані на початку цього року, продемонстрували зворотне старіння у мишей з надією, що така техніка може бути застосована до людських клітин, але Федічев стверджує, що люди – буквально й переносно – різні тварини.

"Люди – тварини-довгожителі. Люди розробили купу інструментів, які, по суті, захищають нас від старіння на дуже тривалий час. [Це] означає, щоб зрозуміти, як втрутитися проти значного старіння серед людей, нам потрібно вивчати людей. Ми майже наближаємось до механістичного розуміння старіння людей за допомогою великих даних".

Вчені продовжують працювати над різними способами, якщо не повернути старіння назад, то принаймні усунути деякі з його найзгубніших наслідків.

Нагадаємо, Австралія готується провести свій перший клінічний дослід з використання пересадки кишкової мікрофлори для лікування пацієнтів з раком крові, у яких виникли серйозні ускладнення після трансплантації кісткового мозку.

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