Люди, які мають на своєму підвіконні цю кімнатну рослину, рідше хворіють

Кімнатні квіти – це не лише окраса для оселі, деякі з них мають неабияку користь для нашого здоров’я.

Це герань. Вона досить невибаглива рослина і не потребує якогось особливого догляду. Напевно, у кожної української господині є на підвіконні ця квітка. Однак, рослина ще вкрай корисна для здоров’я органів дихання. Розповідаємо, посилаючись на матеріал Ukr.Media, яка користь герані для органів дихання.

Які корисні властивості герані для здоров’я дихальних шляхів

Очищує повітря. Квітка виділяє у повітря корисні фітонциди, які очищають його від хвороботворних бактерій та різноманітних вірусів. Якщо є астма, бронхіт чи хронічний кашель, герань обов’язково треба тримати на підвіконні.

Квітка виділяє у повітря корисні фітонциди, які очищають його від хвороботворних бактерій та різноманітних вірусів. Якщо є астма, бронхіт чи хронічний кашель, герань обов’язково треба тримати на підвіконні. Антибактеріальні властивості. Ця кімнатна рослина має ефірні олії, які прекрасно справляються з патогенами, що викликають запалення органів дихання. Навіть просто вдихаючи аромат герані, можна в рази знизити ризик захворювання на грип та застуду.

Ця кімнатна рослина має ефірні олії, які прекрасно справляються з патогенами, що викликають запалення органів дихання. Навіть просто вдихаючи аромат герані, можна в рази знизити ризик захворювання на грип та застуду. Протизапальний ефект. Герань допомагає полегшити симптоми запалення, зменшити подразнення органів дихання. Квітка буде надзвичайно корисною для тих, хто має хронічні хвороби дихальних шляхів.

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