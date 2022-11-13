З якими пропорціями тіла живуть довше — перевірте як у вас

Дослідження виявило, що відсутність талії більш впливає на здоров'я, ніж загальна повнота. Людини з якою статурою тіла живуть довше, читайте в матеріалі ТСН.ua

Якщо живіт несподівано виріс, справа може бути не в зростанні ваги

Причиною великого живота може бути не лише ожиріння, вагітність, а й певні проблеми та відхилення в організмі людини. Серед них, наприклад, функціональне здуття живота, це те, що ми зазвичай називаємо метеоризмом, накопичення вільної рідини в черевній порожнині (асцит). Збільшення, здуття живота виникає при об'ємних утвореннях, таких як кіста, пухлина, ліпома тощо.

Досліджено, що відсутність талії більш "смертельно", ніж загальна повнота. Що таке індекс WHR

Люди з різною статурою набирають вагу по-різному. Ожиріння можна розділити на ожиріння нижніх кінцівок, центральне або абдомінальне, ожиріння, яке якраз і проявляється в області черевної порожнини. Найвищий ризик передчасної смерті якраз виявлений у людей схильних до центрального ожиріння.

Вчені виявили взаємозв'язок між співвідношенням обсягу талії та стегон - WHR (waist-hip ratio) та ймовірністю ранньої смерті з будь-якої причини, яка збільшувалася лінійно — у тих, хто мав найнижчий WHR був найнижчий ризик передчасної смерті і, відповідно, навпаки. Згідно з даними дослідження, проведеного Ахмадом Джайєдіном (Ahmad Jayedi) у людей, які мають тонку талію та об'ємні стегна, найнижчий ризик передчасної смерті. Крім того, співвідношення талії та стегон більше впливає на тривалість житті у чоловіків ніж у жінок.

Виявлені й інші залежності між структурою тіла та тривалістю життя. Опубліковане в BMJ дослідження, проведене Ахмадом Джайєді та його командою виявило майже J-подібний зв'язок між обсягом талії, співвідношенням талії та ростом та ризиком передчасної смерті у чоловіків та жінок, була виявлена кореляція між великими стегнами та ногами та нижчою ймовірністю смерті.

Об'єм талії має навіть більше значення, ніж індекс маси тіла відомий (ІМТ), який використовується у всьому світі для вимірювання ваги та здоров'я людини. Розраховується він наступним чином - вагу у кілограмах поділити на квадрат зросту в метрах. Показник від 18,5 до 25 вважається нормальною вагою, понад 25 – надмірною, а понад 30 – ожирінням.

Об'єм талії у чоловіків має бути менш як 90 сантиметрів, а у жінок — менш як 85 сантиметрів. Такий показник здоров'я як співвідношення талії та росту визначають просто — об'єм талії потрібно поділити на ріст. Показник нижче за 0,5 вважається нормальним. Якщо співвідношення велике, це означає, що печінка, серце, нирки та інші органи обростають жиром.

Співвідношенням об'ємів талії та стегон зазвичай визначається наявність центрального ожиріння. У чоловіків воно приблизно однакове, якщо об'єм талії більше, то це можна вважати вже ожирінням.

Має значення й об'єм шиї. У дорослого чоловіка вона має бути меншою за 38 сантиметрів, у жінок — меншою за 35 сантиметрів. При надто товстій шиї зростає ризик появи метаболічного синдрому.

При надлишках жиру у людини можуть виникнути такі хвороби, як діабет, гіпертонія, які серйозно впливають на здоров'я. Рівень жиру — відсоток жиру від загальної маси тіла у чоловіків вищий за 25%, а у жінок — понад 30% може призвести до діабету, гіпертонії, гіперліпідемії та інших хвороб.

Власникам струнких ніг, як виявилося, теж потрібно бути уважнішими до свого здоров'я, оскільки люди з худими ікрами частіше стикаються з каротидними бляшками й мають підвищений ризик інсульту. Нормальний показник об'єму гомілки повинен бути вищим за 34 сантиметри у чоловіків і 33 сантиметри у жінок.

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