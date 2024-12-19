М’ясо індички чи курятина – що корисніше: вчені дали чітку відповідь

Як курка, так і індичка цінуються за вміст високоякісного білка, який є будівельним матеріалом для всіх клітин нашого організму.

Яке м'ясо птиці накорисніше – курятина чи індичка: відповідь науковців

Вчені зазначають, що є нюанси, коли йдеться про харчову цінність м’яса індички та курятини. Користь залежатиме від потреб організму й від того, про яку частину курки або індички йдеться і як приготоване м’ясо.

Якщо взяти грудку птиці без шкіри, курка поступається індичці, бо в курятині вищий рівень холестерину і менша кількість заліза. Шкіра курки та індички додає калорії і близько 4 грамів жиру на порцію, а хрусткі шматочки ускладнюють перетравлення страви. Тому, щоб м’ясо птиці мало максимальну користь для організму, його краще вживати без шкірки.

Що стосується вмісту білка, то курка без кісток і шкіри та індичка перебувають на одному рівні, однак якщо порівнювати темне м’ясо обох видів птиці, то індичка трохи переважає курку за вмістом білка.

Експерти вважають, що вживання птиці може спричиняти менше ушкоджень клітин і ДНК порівняно з червоним м'ясом, яке пов'язують із підвищеним ризиком розвитку діабету, захворювань серця і деяких видів раку.

Якщо говорити про засвоюваність, то м’ясо курки та індички перевершує яловичину. Тут варто зазначити, що курятина засвоюється краще за м’ясо індички. Існує показник засвоюваності білка, який називається PDCAAS. Показник 1 вважається ідеальним, тоді білок забезпечує всі амінокислоти, необхідні для організму. У курячої грудки показник 0,93, а у грудки індички – 0,91, що робить курятину кориснішою.

Втім, науковці зазначають, що м’ясо індички все ж трохи корисніше, ніж курятина, а все за рахунок більшої кількості білка та холіну – речовини, яка життєво необхідна для гарної пам’яті та здоров’я мозку. Експерти рекомендують смажити індичку на грилі, щоб отримати від м’яса максимальну користь для свого організму.

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