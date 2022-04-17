Магічні перетворення дорогих продуктів на бюджетні: експертка назвала топ-5 корисних замінників

Користь для організму така ж висока, а ціна нижча.

Засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова, додає трохи чарівництва у раціон.

Топ-5 продуктів-замінників

Сьомгу чи форель можна замінити на скумбрію

Джерело білка, жирів, особливо Омега-3 жирних кислот, йоду, калію, фосфору, кальцію, цинку.

Мигдаль замінить волоський горіх

Джерело білка, жирних кислот, клітковини, кальцію, йоду, калію, фосфору.

Гречку - перлова крупа

Джерело вуглеводів, білка, клітковини, вітамінів групи В, фосфору, калію, сірки.

Сочевицю замінить горохова крупа

Джерело складних зв'язаних вуглеводів, рослинного білка, клітковини, вітамінів групи В та мікроелементів, таких як натрію, селену, цинку, марганцю, кальцію, міді, фосфору, магнію, заліза та калію.

Руколу - петрушка

Джерело клітковини та різних мікроелементів: фолієва кислота, вітаміни С, А, К, вітаміни групи В, залізо, кальцій, мідь, калій, магній, фосфор, цинк.

Українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

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