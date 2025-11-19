Маловідома хвороба шкіри, що руйнує життя: як її подолати

Шкіра / © Credits

Ця хвороба шкіри може з’явитися з нізвідки та вражає тисячі людей. Багато хто плутає її з акне чи розацеа, але періоральний дерматит — це «нечестивий гібрид трьох хвороб». Експерт Ніколь Грей розповіла про свій болісний досвід та про те, що справді допомогло.

Про це пише Daily Mail.

Периоральний дерматит (ПД) — це захворювання шкіри, яке часто помилково приймають за інші проблеми. Він вражає здебільшого жінок віком від 20 до 45 років, починаючись із загадкового скупчення маленьких прищиків, які повільно поширюються навколо рота, носа та підборіддя.

На відміну від акне, ПД не залишає шрамів, але має іншу неприємну особливість:

Шкіра починає горіти, свербіти та стягуватися, «ніби хтось масажує обличчя наждачним папером».

Багато терапевтів помилково приймають його за звичайну висипку і призначають місцеві стероїдні креми, такі як гідрокортизон, що лише погіршує стан.

«Моє обличчя виглядало як підгоріла піца після курсу стероїдного крему — тимчасове полегшення змінилося загостренням із силою малюка, якому відмовили в іграшках», — ділиться Ніколь Грей.

Ніколь Грей розповіла про головні тригери, які погіршують стан. Головним ворогом, що підсилює запалення, є насичені пом’якшувальні засоби та стероїди.

Головні тригери, які варто виключити:

Стероїдні креми (гідрокортизон).

Важкі продукти: густі зволожуючі креми, бальзами, олії для обличчя, вазелін.

Ароматизовані засоби та ексфоліанти.

Стрес.

Через два тижні неефективного лікування стероїдами, Грей звернулася до дерматолога приватно. Вже через п’ять хвилин розмови їй поставили точний діагноз: періоральний дерматит.

Лікування складалося з двох етапів:

Дієта для шкіри: Негайне припинення використання всіх улюблених, але важких і запашних засобів. Спрощення догляду до мінімуму. Медикаментозне лікування: Призначено 12-тижневий щоденний курс перорального Тетралізалу (300 мг) та великий флакон очищувального засобу Dermol 500 (замінник мила без запаху).

9 способів перемогти періоральний дерматит

Щоб тримати захворювання під контролем, дерматологи радять дотримуватися жорстких правил. Життя з ПД вимагає постійного контролю, оскільки це не разова висипка.

Відмовтеся від гідрокортизону — він дає лише короткочасне полегшення. Мінімум засобів: м’яке очищення, легкий крем, мінеральний SPF. Жодних густих кремів, олій чи бальзамів. Використовуйте тільки неароматизовані формули. Спробуйте варіант без фтору, якщо підозрюєте, що він є причиною. Поставте ексфоліацію на паузу. Жодних скрабів, кислот чи ретиноїдів. Не чіпайте і не колупайте уражені ділянки, це поширює бактерії. У розпал загострення макіяж утримує тепло і бактерії. Місцеві препарати (метронідазол, азелаїнова кислота) або короткий курс пероральних антибіотиків.

Нагадаємо, свербіж шкіри — поширений симптом, який може виникати через сухість, алергію, реакцію на ліки, гормональні зміни чи хронічні захворювання. Видання Cleveland Clinic звертає увагу, що стан може супроводжуватися висипом, почервонінням, тріщинами або печінням, а розчухування підвищує ризик інфекцій.

Для полегшення радять зволожувати шкіру, уникати гарячого душу, обирати натуральні тканини та застосовувати антигістамінні засоби. Якщо свербіж триває понад два тижні, супроводжується лихоманкою, гнійниками або порушує сон, варто звернутися до дерматолога, адже симптом може сигналізувати про серйозніші проблеми зі здоров’ям.