Малюки у вишиванках: новонароджені українці з прифронтових регіонів позували у святковому вбранні (фото)

Малюки у вишиванках: новонароджені українці з прифронтових регіонів позували у святковому вбранні (фото)

Вишиті сорочки слугуватимуть оберегом для новонароджених українців.

Новонародженим українцям у прифронтових регіонах подарували святкові вишиванки.

Про це повідомили і додали фото фахівці МОЗ.

Перші вишиті сорочки отримали близько 500 малюків, які народилися напередодні свята у фронтових та прифронтових регіонах України.

Зокрема, на Сумщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Чернігівщині та Запоріжчині.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

"У час, коли наша держава вже третій місяць поспіль протистоїть збройній агресії РФ, вишиванка стала своєрідним "генетичним кодом" українців та символом нашої майбутньої перемоги", - йдеться у дописі МОЗ.

Нагадаємо, вишиванка - це не лише особливий елемент святкового національного одягу, але й важлива частина культури українського народу.

Саме тому знати про існування такої події як День вишиванки повинен кожен українець.

Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли ця дата та яка у неї історія.

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