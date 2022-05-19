Малюки у вишиванках: новонароджені українці з прифронтових регіонів позували у святковому вбранні (фото)

Вишиті сорочки слугуватимуть оберегом для новонароджених українців.
Новонародженим українцям у прифронтових регіонах подарували святкові вишиванки.
Про це повідомили і додали фото фахівці МОЗ.
Перші вишиті сорочки отримали близько 500 малюків, які народилися напередодні свята у фронтових та прифронтових регіонах України.
Зокрема, на Сумщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Чернігівщині та Запоріжчині.
"У час, коли наша держава вже третій місяць поспіль протистоїть збройній агресії РФ, вишиванка стала своєрідним "генетичним кодом" українців та символом нашої майбутньої перемоги", - йдеться у дописі МОЗ.
Нагадаємо, вишиванка - це не лише особливий елемент святкового національного одягу, але й важлива частина культури українського народу.
Саме тому знати про існування такої події як День вишиванки повинен кожен українець.
Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли ця дата та яка у неї історія.