Мама перенесла дві інтенсивні хіміотерапії та дізналася, що у неї ніколи не було раку – фото

Мама двох дітей стверджує, що вона пройшла "дуже інтенсивну" хіміотерапію – лише для того, щоб дізнатися, що у неї ніколи не було раку.

Про це повідомляє Daily Mail.

39-річна Ліза Монк із Коледж-Стейшн, штат Техас, спочатку звернулася до лікарні 2022 року через біль у шлунку, який, як вона підозрювала, був пов'язаний із каменями в нирках.

Тести, проведені під час візиту, виявили два камені в нирках, а також пухлину на селезінці.

У січні минулого року викладачці зробили успішну операцію з видалення новоутворення, але саме тоді події набули іншого розвитку.

Ліза Монк / Фото: Kennedy News and Media

Монк стверджує, що селезінку надіслали на дослідження до трьох різних патологічних лабораторій, перш ніж нарешті надіслали до четвертої лабораторії, де вона дала позитивний результат на рідкісну і невиліковну форму раку, яка називається ясноклітинна ангіосаркома, повідомляє Mirror.

Ангіосаркома – це тип раку, який утворюється на вистилці кровоносних і лімфатичних судин, згідно з даними клініки Майо.

Попри доступні методи лікування, ангіосаркома вважається хворобою з поганим прогнозом незалежно від віку чи статі.

"Це був тип раку кровоносних судин, виявлений у селезінці, і лікар сказав мені, що найоптимістичніше, що він може сказати, це дати мені 15 місяців життя, - розповіла Монк. "Це був темний час".

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Матір, зі зрозумілих причин засмучена жахливою новиною, врешті-решт була змушена повідомити своєму чоловікові та двом маленьким дітям про діагноз.

"Я не сказала їм, що це смертельна хвороба або що мені залишилося лише 15 місяців, я просто сказала, що все погано, але я буду намагатися боротися", - пригадала вона. "Мій старший син сприйняв це найважче. Моя маленька дівчинка дуже добре приховувала свої почуття, але я дізналася від її вчительки, що вона дуже переживає через це в школі".

Ліза з чоловіком та дітьми / Фото: Kennedy News and Media

Монк пояснила, що далі був "агресивний" режим хіміотерапії. Її направили до онкологічної лікарні, і в березні 2023 року вона пройшла перший курс хіміотерапії.

Жінка лікувалася від раку, якого у неї насправді не було / Фото: Kennedy News and Media

Після того, як вона втратила все волосся, Монк пояснила, що пройшла другий раунд терапії, після якого у неї почалася блювота, а шкіра стала "сріблястою".

Ліза Монк / Фото: Kennedy News and Media

"Це був дуже темний час. Я писала прощальні листи і листи онукам, яких ніколи не побачу, і про весілля, на яких ніколи не буду присутня".

Жінка лікувалася від раку, якого у неї насправді не було / Фото: Kennedy News and Media

Але на плановому прийомі в квітні наступного місяця Монк отримала ще більш шокувальну новину: у неї ніколи не було раку.

Її лікар пояснив, що патологоанатомічний звіт був помилковим.

"Спочатку я побачила медсестру, і вона просто розпитала мене про мої симптоми, а під час розмови прокручувала інформацію на комп'ютері", - поділилася жінка. "Раптом вона просто замовкла і зробила такий вираз обличчя. Вона повернулася до мене, мала абсолютно переляканий вигляд і сказала, що їй потрібно покликати лікаря, а потім вибігла з кімнати. Вона залишила мене наодинці приблизно на 15 хвилин, а потім повернувся лікар. Він сказав мені багато медичних термінів, а потім сказав, що у мене немає раку".

Жінка лікувалася від раку, якого у неї насправді не було / Фото: Kennedy News and Media

Спочатку Монк була збентежена, і думала, що це добре, що її хіміотерапія працює, але потім зрозуміла, що все це було жахливою помилкою.

"Лікар сказав мені, що у мене ніколи не було раку. У той момент я мала такий вигляд, ніби у мене рак, і я відчувала, що у мене рак, тому що мене нудило і моя шкіра була сріблястою через хіміотерапію", - сказала Монк.

Жінка лікувалася від раку, якого у неї насправді не було / Фото: Kennedy News and Media

До того ж, за словами матері, лікар привітав її замість того, щоб перепросити за кричущу помилку.

"Лікар привітав мене, і це мене дуже зачепило. Тоді я була шокована, але зараз я відчуваю, що більш доречною відповіддю було б "вибачте". Я попросила копію патологоанатомічного звіту і знайшла коридор, щоб зателефонувати чоловікові і повідомити йому новину".

Але на цьому помилка не закінчується. Монк стверджує, що, переглянувши вдома звіт про патологію, вона зрозуміла, що він був датований місяцем раніше – це означає, що лікарня володіла інформацією до її другого курсу хіміотерапії, але просто не прочитала звіт до її візиту на прийом.

Жінка лікувалася від раку, якого у неї насправді не було / Фото: Kennedy News and Media

"Я проходила хіміотерапію в цей час, і вони могли б сказати мені про це на місяць раніше, і я б уникла другого курсу хіміотерапії, якби вони потрудилися прочитати свій власний звіт про патологію", - додала Монк. "Після того, як мені сказали, що у мене немає раку, мені довелося почекати декілька днів, а потім мені підтвердили, що це не рак, після обговорення з усіма лікарями. Врешті-решт вони визначили, що моя селезінка збиралася розірватися, тому на ній і з'явилося ущільнення. Це була просто активність кровоносних судин і жодного раку в ній не було".

Зараз, рік потому, Монк каже, що вона та її сім'я все ще стикаються з психологічними, емоційними та фінансовими наслідками жахливої помилки лікарні. За її словами, вони все ще оплачують рахунки. Попри те, що це була провина лікарні, Монк каже, що вона не змогла домогтися скасування жодного з рахунків.

Ліза Монк / Фото: Kennedy News and Media

"Я також все ще мала вигляд, ніби у мене був рак. Я була голомозою і не мала здоровий вигляд. Це було щоденним нагадуванням про те, що ми всі це пережили. Через рік після того, що зі мною сталося, я розлючена. Вони зруйнували моє здоров'я, і мої нутрощі зварилися", - сказала Монк. "Мені сумно за своїх дітей, що їм довелося пережити щось подібне в їхньому житті, коли вони думали, що втратять маму. Я не можу забрати це у них. Я знаю, що на папері це має вигляд лише як декілька місяців мого життя, але мені здалося, що це було ціле життя".

Нагадаємо, медики зробили аборт не тій жінці внаслідок жахливої плутанини. Вона була на четвертому місяці вагітності.

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