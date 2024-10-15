Мама померла на очах у двох дітей після укусу домашнього хом'яка

Вона не дійшла до медзакладу.

Жінка померла на очах у двох дітей після того, як її вкусив домашній хом'як.

Про це повідомляє Metro.

38-річна громадянка Колумбії знепритомніла біля медичного центру неподалік від свого будинку в Іспанії, куди вона прямувала з двома дітьми, віком 17 та 11 років, щоб отримати медичну допомогу після укусу.

Жінка впала за декілька метрів від вхідних дверей лікарні. Медичні працівники поквапилися надати їй допомогу і зробили спроби реанімувати її, але не змогли врятувати її життя.

Поліція оточила зону, перш ніж її тіло забрали на розтин. Невідомо, чи відбувся розтин, але його результати в Іспанії зазвичай не оприлюднюються. Місцевий суд координує розслідування її смерті.

У рідкісних випадках сказ і бактеріальні інфекції можуть передаватися через укус інфікованого хом'яка. Власникам тварин рекомендується промити рану, щоб зменшити ризик виникнення будь-яких проблем.

У минулому були повідомлення про людей з алергією, які потрапляли до лікарні з серйозними труднощами дихання після укусів хом'яків. Невідомо, чи була у жінки алергія на хом'яків.

Нагадаємо, 7-річна дівчинка втратила око через вейп. Стало відомо, що сталося.

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