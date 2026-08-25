Мама помітила дивні зміни у доньки: лікарі виявили 11-сантиметрову пухлину у 4-річної дівчинки

У 4-річної дівчинки виявили 11-сантиметрову пухлину нирки. Фото: скриншот з відео tiktok.com/@kcullenx

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У чотирирічної Айли Каллен із Сіднея в Австралії діагностували пухлину Вільмса — рак нирки. До встановлення діагнозу дівчинка протягом тривалого часу мала різні симптоми, а її мама також помітила незвичні зміни в поведінці доньки.

Про це повідомило видання Mirror.

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Упродовж 2025 року батьки Айли дедалі частіше помічали зміни в її самопочутті. Дівчинка час від часу скаржилася на біль у животі, страждала від закрепів і здуття, у неї з’являлися кропив’янка та висипання. Вона також стала швидше втомлюватися, довше спала вранці, а її поведінка поступово змінилася: зазвичай енергійна й товариська дитина стала дратівливою і вже не так охоче гралася.

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Незвичну поведінку Айли помітили й у дошкільному закладі. Вона почала частіше сваритися з іншими дітьми через дрібниці, які раніше її практично не турбували. Її мама Кеті Каллен припускає, що такі зміни могли бути пов’язані з дискомфортом, який із часом ставав сильнішим.

Через різні скарги батьки не раз зверталися з донькою до медиків. Протягом 2025 року Айлі двічі робили аналізи крові, однак результати не виявили жодних відхилень. На початку року дівчинка також перенесла інфекцію сечовивідних шляхів, яку було складно вилікувати. Тоді їй зробили УЗД черевної порожнини, проте обстеження також не показало нічого підозрілого.

Переломний момент настав у січні 2026 року. Увечері, готуючи доньку до сну, батьки відчули в її животі велике ущільнення. Айлу терміново доправили до відділення невідкладної допомоги. Там припустили, що утворення може бути пов’язане із закрепом, після чого дитину відпустили додому.

Мати дівчинки вирішила не зупинятися на цьому висновку. Вже наступного ранку Кеті звернулася до сімейного лікаря, і доньку повторно направили до лікарні. Цього разу сканування виявило в нирці пухлину завбільшки 11 сантиметрів — приблизно як грейпфрут. Айлі поставили діагноз — пухлина Вільмса.

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Лікування розпочали майже одразу з хіміотерапії. Після чотирьох курсів новоутворення скоротилося приблизно на 70%. Згодом дівчинці провели операцію та видалили нирку, уражену пухлиною.

Однак під час хірургічного втручання лікарі встановили, що пухлина розірвалася ще до операції. Вона локально поширилася на прилеглі тканини в ділянці кишківника, підшлункової залози та діафрагми. Через це захворювання класифікували як третю стадію, а подальшу терапію довелося посилити.

Після операції Айла пройшла десятиденний курс опромінення всієї черевної порожнини, а потім ще шість днів отримувала прицільну променеву терапію в зоні, де раніше розташовувалася пухлина. Зараз дівчинка проходить 27-тижневий курс хіміотерапії препаратами вінкристин та актиноміцин D.

Терапія виявилася непростою. Айлі встановлювали центральний катетер і зонд для харчування, проводили переливання крові та тромбоцитів. Через інфекції та зниження показників крові дитина кілька разів знову опинялася в лікарні. Крім того, за словами Кеті, спричинена хіміотерапією нейропатія призводила до того, що дівчинка періодично втрачала чутливість і силу в руках та ногах.

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Розповідаючи про хворобу доньки, Кеті Каллен хоче привернути увагу інших батьків до того, що дитячі онкологічні захворювання не завжди проявляються очевидними симптомами. Їхні ознаки можуть бути схожими на значно поширеніші проблеми зі здоров’ям. Саме тому вона закликає знову звертатися до медиків, якщо симптоми не зникають, а самопочуття чи поведінка дитини й надалі викликають занепокоєння.

Нагадаємо, у Великій Британії малюк успішно подолав рідкісну форму раку ока завдяки пильності матері.

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