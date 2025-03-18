Мама заснула з увімкненим феном біля новонародженої доньки: чим це закінчилося

Тайванська мама використовувала фен, щоб висушити вологе ліжко своєї новонародженої доньки, але випадково заснула, в результаті чого дівчинка дістала сильні опіки на ногах, що призвело до ампутації трьох пальців. Це не перший подібний випадок. Торік американка втратила кисть і зап'ястя після нещасного випадку з феном.

Як повідомляє SCMP, прикрий інцидент із малюком стався 16 вересня 2023 року в Тайбеї. Ніжки дитини були під впливом гарячого повітря протягом трьох годин.

Лише о 16:00 мама, ідентифікована за прізвищем Ву, прокинулася і побачила, що ноги її доньки вкрилися пухирями, що змусило її терміново зателефонувати до служби екстреної медичної допомоги і відвезти дитину до лікарні.

Медики встановили, що опіки охопили 15 відсотків поверхні тіла дитини, що призвело до непоправного пошкодження тканин. Це призвело до ампутації середнього, безіменного та мізинця на лівій нозі дитини.

Після цього інциденту Ву була притягнута до кримінальної відповідальності за недбалість, що призвела до серйозних травм. Під час судового процесу вона пояснила свій глибокий сон дією ліків від післяпологової депресії. Ву не очікувала, що фен може завдати таких серйозних опіків, особливо після того, як вона поклала доньку подалі від приладу.

Однак суддя підкреслив, що Ву повинна була ретельно зважити на ймовірність того, що її новонароджена дитина може ненавмисно змінити положення, перевернувшись або штовхнувшись. Також визнано, що тривалий вплив фена може призвести до опіків на шкірі людини.

Суд оцінив рівень освіти, життєвий досвід та інтелектуальні здібності Ву, дійшовши висновку, що вона повинна була володіти елементарним здоровим глуздом, щоб запобігти такій трагедії.

Після консультації з лікарнею прокурор визнав, що за сучасного рівня розвитку медицини, хоча ампутація пальців на нозі і вплине на здатність дочки ходити, вона не є некерованою травмою.

У результаті Ву засудили до п'яти місяців ув'язнення за нанесення тілесних ушкоджень з необережності та оштрафували на 150 000 тайванських доларів (4550 доларів США).

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