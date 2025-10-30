Мандарини: як улюблений зимовий фрукт може завдати шкоди здоров’ю

Мандарини / © Pixabay

Мандарини — улюблений фрукт як дітей, так і дорослих. Проте навіть у цього популярного фрукта є свої «мінуси».

Надмірне споживання мандаринів може викликати проблеми зі здоров’ям, зокрема загострення певних хвороб.

Алергічні реакції

Як і будь-які цитрусові, мандарини можуть викликати алергічні реакції. Симптоми алергії на мандарини можуть проявлятися у вигляді висипу, свербежу, набряку, проблем з диханням та навіть анафілактичного шоку.

Проблеми із шлунково-кишківниковим трактом

Мандарини містять кислоти, які можуть подразнювати слизову оболонку шлунка і посилювати симптоми гастриту, виразкової хвороби та інших захворювань.

Розлади травлення

Вживання великої кількості мандаринів може призвести до діареї, метеоризму та інших розладів травлення.

Вплив на нирки

Мандарини можуть збільшувати навантаження на нирки, особливо у людей, які страждають на захворювання сечовидільної системи.

Пошкодження зубної емалі

Кислоти, що містяться в мандаринах, можуть пошкоджувати зубну емаль і сприяти розвитку карієсу.

