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Масло може бути небезпечним: на що обов’язково звернути увагу перед купівлею
У Держпродспоживслужбі розповіли, що обов’язково потрібно перевірити перед покупкою.
Вершкове масло належить до продуктів, які потребують суворого дотримання умов зберігання та транспортування. Якщо температурний режим порушений або упаковка пошкоджена, це може вплинути не лише на смак продукту, а й на його безпечність.
Про це пише Держпродспоживслужба.
У відомстві наголошують, що вершкове масло повинно продаватися лише у холодильному обладнанні з температурою, яку визначив виробник. Якщо продукт тривалий час перебував без охолодження, його якість може погіршитися.
Фахівці радять не поспішати з покупкою та уважно оцінювати не лише ціну чи бренд, а й умови реалізації товару.
Що потрібно перевірити перед покупкою
У Держпродспоживслужбі рекомендують звернути увагу на кілька важливих моментів:
чи зберігається масло в холодильнику;
чи не пошкоджена упаковка;
чи є на ній повне маркування;
чи вказані дата виробництва та кінцевий термін споживання;
чи зазначено склад, масову частку жиру, виробника та умови зберігання.
Відомство нагадує, що вся обов’язкова інформація має бути нанесена відповідно до вимог законодавства.
Окремо українців закликали утриматися від купівлі вершкового масла у місцях несанкціонованої торгівлі. У таких місцях неможливо гарантувати дотримання температурного режиму та інших вимог щодо безпечності харчових продуктів.
У разі продажу вершкового масла без фабричної упаковки покупець має право вимагати повну інформацію про товар. Продавець повинен повідомити назву продукту, виробника, склад, термін придатності та умови його зберігання.
Якщо у покупця виникли сумніви щодо якості або безпечності вершкового масла, а продавець відмовляється вирішити проблему, Держпродспоживслужба рекомендує звернутися до її територіального органу у своєму регіоні.
Нагадаємо, фахівці радять купувати окремі види м’яса (фарш, витриману яловичини, м’ясо на кістці, субпродукти, паштети) у спеціалізованих м’ясних крамницях, де їх готують безпосередньо перед продажем. Це забезпечує вищу свіжість та кращий контроль якості. У супермаркетах краще обирати запаковані продукти, перевіряючи термін придатності, цілісність паковання та відсутність рідини. Після покупки м’ясо потрібно швидко охолодити та правильно приготувати.