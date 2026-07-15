Масло може бути небезпечним: на що обов’язково звернути увагу перед купівлею

Вершкове масло / © pexels.com

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Вершкове масло належить до продуктів, які потребують суворого дотримання умов зберігання та транспортування. Якщо температурний режим порушений або упаковка пошкоджена, це може вплинути не лише на смак продукту, а й на його безпечність.

Про це пише Держпродспоживслужба.

У відомстві наголошують, що вершкове масло повинно продаватися лише у холодильному обладнанні з температурою, яку визначив виробник. Якщо продукт тривалий час перебував без охолодження, його якість може погіршитися.

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Фахівці радять не поспішати з покупкою та уважно оцінювати не лише ціну чи бренд, а й умови реалізації товару.

Що потрібно перевірити перед покупкою

У Держпродспоживслужбі рекомендують звернути увагу на кілька важливих моментів:

чи зберігається масло в холодильнику;

чи не пошкоджена упаковка;

чи є на ній повне маркування;

чи вказані дата виробництва та кінцевий термін споживання;

чи зазначено склад, масову частку жиру, виробника та умови зберігання.

Відомство нагадує, що вся обов’язкова інформація має бути нанесена відповідно до вимог законодавства.

Окремо українців закликали утриматися від купівлі вершкового масла у місцях несанкціонованої торгівлі. У таких місцях неможливо гарантувати дотримання температурного режиму та інших вимог щодо безпечності харчових продуктів.

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У разі продажу вершкового масла без фабричної упаковки покупець має право вимагати повну інформацію про товар. Продавець повинен повідомити назву продукту, виробника, склад, термін придатності та умови його зберігання.

Якщо у покупця виникли сумніви щодо якості або безпечності вершкового масла, а продавець відмовляється вирішити проблему, Держпродспоживслужба рекомендує звернутися до її територіального органу у своєму регіоні.

Нагадаємо, фахівці радять купувати окремі види м’яса (фарш, витриману яловичини, м’ясо на кістці, субпродукти, паштети) у спеціалізованих м’ясних крамницях, де їх готують безпосередньо перед продажем. Це забезпечує вищу свіжість та кращий контроль якості. У супермаркетах краще обирати запаковані продукти, перевіряючи термін придатності, цілісність паковання та відсутність рідини. Після покупки м’ясо потрібно швидко охолодити та правильно приготувати.

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