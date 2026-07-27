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Материнство без поспіху: як сучасна репродуктивна медицина допомагає жінкам планувати майбутнє Новини компаній
Сьогодні дедалі більше жінок свідомо відкладають народження першої дитини, будують кар’єру, навчаються або чекають на той момент, коли почуватимуться готовими до материнства. Водночас проблема безпліддя залишається актуальною у всьому світі. За даними міжнародних досліджень, кількість випадків безпліддя серед жінок віком 15–49 років із 1990 до 2021 року зросла на 84%, а серед чоловіків — майже на 75%.
Якщо ще кілька десятиліть тому допоміжні репродуктивні технології викликали чимало упереджень, то сьогодні вони стали звичною частиною сучасної медицини. В Україні цей напрям також активно розвивається, а лікування безпліддя підтримується державою. При цьому Інститут репродуктивної медицини ДАХНО є одним із найбільш надійних медичних центрів у цій сфері, який вже 34 роки допомагає парам відчути радість батьківства.
До Дня медичного працівника розповідаємо про дві надважливі програми сьогодення в репродуктивній медицині та як українці можуть скористатися державною програмою лікування безпліддя.
Кріоконсервація яйцеклітин: можливість планувати материнство
Сучасний ритм життя, невизначеність і стрес змушують багатьох жінок відкладати рішення про народження дитини. Саме тому дедалі популярнішою стає кріоконсервація яйцеклітин. Це метод, який дозволяє зберегти власний репродуктивний матеріал і використати його тоді, коли жінка буде готова до вагітності.
Фахівці зазначають, що численні дослідження підтверджують: кріоконсервація не впливає на якість яйцеклітин чи здоров’я майбутньої дитини. Методика належить до допоміжних репродуктивних технологій і регулюється чинним законодавством України.
Лікарі Інституту репродуктивної медицини Дахно рекомендують розглянути можливість кріоконсервації яйцеклітин до 37 років, коли ефективність процедури залишається найвищою.
Безкоштовне ЕКЗ: які можливості надає програма НСЗУ
Сьогодні лікування безпліддя стає доступнішим завдяки державній програмі. За пакетом НСЗУ українці можуть пройти лікування методом екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) безкоштовно.
Програма доступна:
громадянам України або особам із посвідкою на постійне проживання;
жінкам, яким на момент початку лікування не виповнилося 40 років;
за наявності підтвердженого діагнозу жіночого, чоловічого або комбінованого безпліддя;
за умови наявності чинної декларації із сімейним лікарем.
Сучасне ЕКЗ є контрольованим і безпечним медичним процесом, у якому схема лікування підбирається індивідуально для кожної пацієнтки.
Які послуги покриває програма НСЗУ
Державна програма фінансує основні етапи лікування із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, зокрема:
проведення контрольованої медикаментозної стимуляції яєчників;
моніторинг росту фолікулів та ендометрію;
пункцію фолікулів;
запліднення яйцеклітин методом ІКСІ;
культивування ембріонів;
перенесення ембріонів у порожнину матки;
ультразвукове дослідження органів малого таза після підтвердження вагітності.
В Інституті репродуктивної медицини Дахно можна отримати набагато більше корисних послуг. Пацієнти проходять повний цикл медичного супроводу: від консультації та діагностики до лікування, ембріологічних етапів і підтвердження вагітності. У клініці використовують сучасне обладнання провідних світових виробників, якісні витратні матеріали та багаторівневу систему контролю. Окрему увагу приділяють конфіденційності, комфорту пацієнтів і психологічній підтримці.
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