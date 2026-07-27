Материнство без поспіху: як сучасна репродуктивна медицина допомагає жінкам планувати майбутнє

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Якщо ще кілька десятиліть тому допоміжні репродуктивні технології викликали чимало упереджень, то сьогодні вони стали звичною частиною сучасної медицини. В Україні цей напрям також активно розвивається, а лікування безпліддя підтримується державою. При цьому Інститут репродуктивної медицини ДАХНО є одним із найбільш надійних медичних центрів у цій сфері, який вже 34 роки допомагає парам відчути радість батьківства.

До Дня медичного працівника розповідаємо про дві надважливі програми сьогодення в репродуктивній медицині та як українці можуть скористатися державною програмою лікування безпліддя.

Кріоконсервація яйцеклітин: можливість планувати материнство

Сучасний ритм життя, невизначеність і стрес змушують багатьох жінок відкладати рішення про народження дитини. Саме тому дедалі популярнішою стає кріоконсервація яйцеклітин. Це метод, який дозволяє зберегти власний репродуктивний матеріал і використати його тоді, коли жінка буде готова до вагітності.

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Фахівці зазначають, що численні дослідження підтверджують: кріоконсервація не впливає на якість яйцеклітин чи здоров’я майбутньої дитини. Методика належить до допоміжних репродуктивних технологій і регулюється чинним законодавством України.

Лікарі Інституту репродуктивної медицини Дахно рекомендують розглянути можливість кріоконсервації яйцеклітин до 37 років, коли ефективність процедури залишається найвищою.

Безкоштовне ЕКЗ: які можливості надає програма НСЗУ

Сьогодні лікування безпліддя стає доступнішим завдяки державній програмі. За пакетом НСЗУ українці можуть пройти лікування методом екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) безкоштовно.

Програма доступна:

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громадянам України або особам із посвідкою на постійне проживання;

жінкам, яким на момент початку лікування не виповнилося 40 років;

за наявності підтвердженого діагнозу жіночого, чоловічого або комбінованого безпліддя;

за умови наявності чинної декларації із сімейним лікарем.

Сучасне ЕКЗ є контрольованим і безпечним медичним процесом, у якому схема лікування підбирається індивідуально для кожної пацієнтки.

Які послуги покриває програма НСЗУ

Державна програма фінансує основні етапи лікування із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, зокрема:

проведення контрольованої медикаментозної стимуляції яєчників;

моніторинг росту фолікулів та ендометрію;

пункцію фолікулів;

запліднення яйцеклітин методом ІКСІ;

культивування ембріонів;

перенесення ембріонів у порожнину матки;

ультразвукове дослідження органів малого таза після підтвердження вагітності.

В Інституті репродуктивної медицини Дахно можна отримати набагато більше корисних послуг. Пацієнти проходять повний цикл медичного супроводу: від консультації та діагностики до лікування, ембріологічних етапів і підтвердження вагітності. У клініці використовують сучасне обладнання провідних світових виробників, якісні витратні матеріали та багаторівневу систему контролю. Окрему увагу приділяють конфіденційності, комфорту пацієнтів і психологічній підтримці.

Записатися на первинну консультацію, щоб отримати аналіз своєї медичної ситуації, чіткий план обстежень і реалістичну оцінку шансів на успіх, можна за посиланням .

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