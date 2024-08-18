Мавпяча віспа невпинно розповсюджується Африкою: скільки людей захворіли

За тиждень у країнах Африки зафіксували 1200 нових випадків вірусної інфекції mpox, більш відомої як мавпяча віспа.

Про це йдеться у звіті Агенства охорони здоров'я Африканського союзу (CDC).

Нові випадки були виявлені у п'яти країнах Африки - Бурунді, ЦАР, ДР Конго, Нігерії та Руанді. Внаслідок зараження померли 24 людини. Як зазначається, аналіз охоплює період з 9 по 16 серпня.

Загалом від початку 2024 року було зареєстровано 18 737 випадків зараження у 12 країнах Африканського союзу. Як наслідок, 541 людина померла.

Нагадаємо, Африкою розповсюджується смертоносний штам віспи. Це викликало занепокоєння серед медичних працівників у всьому світі.

Вже незабаром у Швеції діагностували перший випадок зараження віспою, що виявили за межами Африки.

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