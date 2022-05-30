Мавпяча віспа: у ВООЗ оцінили ймовірність нової світової пандемії

Мавпяча віспа на глобальному рівні є "помірним ризиком" для здоров'я населення.

Заява Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) була зроблена після того, як випадки захворювання були зареєстровані в країнах, де ця хвороба зазвичай не трапляється.

Про це пише є видання Reuters.

Також читайте Європою поширюється мавпяча віспа: небезпечну хворобу виявили уже в 11 країнах

Однак ситуація може змінитися в тому випадку, якщо вірус закріпиться як патоген для маленьких дітей і людей із проблемами імунітету.

"Ризик для здоров'я населення може стати високим, якщо цей вірус скористається можливістю утвердитися як патоген для людини та пошириться серед груп із підвищеним ризиком тяжких захворювань, таких як маленькі діти та люди з імуносупресією", - зазначили в організації.

Також повідомляється, що на сьогоднішній день ВООЗ не має відомостей про летальні наслідки. Станом на 26 травня було зареєстровано 257 підтверджених випадків зараження та 120 підозрілих випадків у 23 державах, які не є ендемічними для цього вірусу.

Вчені намагаються з'ясувати, чому в Європі збільшилася кількість захворювань на віспу мавп. Кількість випадків захворювання викликало у фахівців запитання про характер передачі віспи мавп, оскільки багато пацієнтів не подорожували до Африки й не контактували з інфікованою людиною.

За словами експертів, віспу мавп не вважають інфекцією, що передається статевим шляхом, але вона може передаватися під час статевих контактів.

"Я припускаю, що передавання статевим шляхом буде першим у списку потенційних винуватців", — сказав директор Центру біодизайну імунотерапії, вакцин та віротерапії в Університеті штату Аризона доктор Грант Макфадден.

Мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється через диких тварин у частинах Західної та Центральної Африки. Серед симптомів — лихоманка та характерні висипи. Хвороба зазвичай поширюється під час тісного контактку і рідко виявляється за межами Африки.

Мавпяча віспа може стати новою епідемією

Читайте також: