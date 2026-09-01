Майже кожна жінка стикається з цим під час менопаузи: про цей симптом не говорять

Найпоширеніші симптоми під час менопаузи / © Credits

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Коли йдеться про наближення менопаузи, жінки відразу можуть думати про нічну пітливість чи припливи жару. Попри цей поширений стереотип, масштабне міжнародне дослідження довело, що для жінок у період перименопаузи значно частішими супутниками стають хронічна втома та загальне виснаження.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Виснаження та втома: нове дослідження розкриває справжні симптоми перименопаузи

За даними науковців, понад 90% опитаних жінок, які перебувають у стані гормонального переходу, скаржаться саме на брак сил і розумову виснаженість, тоді як класичні припливи відходять на другий план.

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Результати міжнародного опитування, у якому взяли участь 17 494 особи зі 158 країн, опублікували в січні 2026 року в науковому виданні The Menopause Society. Автори роботи вирішили порівняти уявлення суспільства про перименопаузу з тим, що жінки проживають насправді.

Як виявилося, уявлення людей є доволі класичними:

71% респондентів пов’язують перименопаузу з припливами жару;

68% згадують про розлади сну;

65% опитаних назвали набір ваги.

Проте досвід самих жінок, які вже перебувають на цьому етапі, виявився інакшим. Серед них 95% повідомили про хронічне виснаження, а 93% — про фізичну втому. Обидва показники перевищили частоту скарг на припливи.

У межах дослідження науковці чітко розмежували ці два поняття. Фізичною втомою вони назвали брак тілесних сил і відчуття знесилення наприкінці дня. А загальним виснаженням — когнітивний стан, що супроводжується зниженням продуктивності, забудькуватістю, погіршенням пам’яті та труднощами з концентрацією уваги.

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Саме через це жінкам у віці 40+ буває важко розпізнати початок перименопаузи. Втрату фокуса на роботі чи постійну роздратованість вони часто списують на звичайний стрес, перевтому або сімейні клопоти.

Що ще найчастіше відчувають жінки під час менопаузи

Серед понад 12 тисяч учасниць опитування, старших за 35 років, скарги виявилися набагато різноманітнішими.

83% відчувають фізичну втому та стільки ж — загальне виснаження;

80% скаржаться на дратівливість;

77% відчувають пригнічений настрій;

76% потерпають від проблем зі сном і розладів травлення;

75% стикаються з підвищеною тривожністю.

Ситуацію ускладнює й те, що порушення сну створюють замкнене коло: безсоння посилює денну втому, а накопичена тривожність і погане самопочуття заважають нормально відпочити вночі.

Також у жінок на цей період часто припадає пік соціального навантаження — догляд за дітьми, піклування про літніх батьків, кар’єрні виклики та побутові завдання.

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Автори дослідження застерігають від іншої крайності — автоматичного зарахування будь-якої втоми до симптомів менопаузи. Тривале знесилення може бути наслідком анемії, розладів у роботі щитоподібної залози, депресії, інфекцій або інших соматичних захворювань.

Якщо ваша втома виникла раптово, постійно наростає та заважає щоденному життю, обов’язково зверніться до лікаря.

Скільки триває менопауза

Нагадаємо, менопаузальний перехід охоплює три основні стадії: перименопаузу, менопаузу та постменопаузу. Перименопауза зазвичай починається у віці від 45 до 55 років і триває від кількох місяців до 8 років (у середньому 6 років).

На її тривалість впливають генетика, спосіб життя, расова та етнічна приналежність, а також наявність шкідливих звичок, гінекологічних операцій чи пройденого лікування раку. У цей період виникають нерегулярність циклу та низка симптомів — від припливів, нічної пітливості й перепадів настрою до суглобового болю та вагінальної сухості.

Сама менопауза настає після 12 місяців поспіль без менструації (середній вік її настання — 52 роки), що свідчить про припинення роботи яєчників та завершення репродуктивного періоду. Наступна стадія — постменопауза — триває все подальше життя. При цьому деякі симптоми перименопаузи можуть зберігатися й надалі.

Через зниження рівня гормонів та зміну метаболізму в цей період спостерігається збільшення ваги, сечостатевих інфекцій і проблем із психічним здоров’ям. Саме тому фахівці наголошують на важливості своєчасного звернення до лікаря для підтримки здоров’я кісток, серця та загального самопочуття.

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