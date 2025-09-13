ТСН у соціальних мережах

Здоров’я
37
Майже все людство інфіковане цим вірусом: що про нього відомо

Науковці встановили, що найпоширенішим вірусом є ВПЛ. Майже всі люди стикаються з ним упродовж життя.

Софія Бригадир
ВПЛ. Фото: czr.com.ua

Наукові дослідження у сфері вірусології свідчать, що майже кожна людина у світі хоча б раз у житті інфікується вірусом папіломи людини (ВПЛ).

Про це повідомило видання T4.

Вірус папіломи людини (ВПЛ) належить до найбільших груп вірусів — відомо понад 200 його типів. Передається він здебільшого через прямий контакт і може уражати як шкіру, так і слизові оболонки. Різні штами викликають як безпечні утворення на кшталт бородавок чи папілом, так і тяжкі захворювання, включно з онкологічними.

Найбільшу небезпеку становлять високоонкогенні типи ВПЛ. Вони здатні провокувати клітинні зміни, що з часом можуть призвести до раку шийки матки, ротоглотки та інших форм раку. Проблема полягає в тому, що інфекція часто розвивається безсимптомно, і багато людей навіть не здогадуються про її наявність.

За словами медиків, у більшості випадків імунна система самостійно нейтралізує вірус без шкоди для організму. Проте саме вакцинація та регулярні скринінгові обстеження вважаються найбільш ефективним способом запобігання ускладненням.

ВПЛ залишається найпоширенішим вірусом у світі, а боротьба з ним — одним із головних викликів сучасної медицини.

