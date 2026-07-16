Майже всі роблять одну помилку після купання: через неї людей буквально "вимикає"

Купання / © Credits

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Після кількох годин на пляжі чи в басейні багато людей відчувають сильну втому, навіть якщо майже не плавали. Медики пояснюють: причина не у самій воді, а в тому, що організм одночасно виконує одразу кілька енергозатратних процесів.

Про це пише Egeszseg Kalauz.

Вода проводить тепло значно краще за повітря. Через це організм постійно витрачає енергію, підтримуючи нормальну температуру тіла.

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Навіть якщо вода здається теплою, система терморегуляції працює безперервно. Людина цього майже не відчуває, однак організм постійно витрачає сили.

Як вода впливає на серце і судини

Під час перебування у воді змінюється кровообіг. Тиск води сприяє тому, що більше крові надходить до серця. Через це серцево-судинна система змушена постійно адаптуватися до нових умов. Хоча такий ефект вважається корисним для здоров’я, він також може посилювати втому після виходу з води.

У спекотну погоду організм активно охолоджується: розширюються судини, посилюється потовиділення, збільшуються витрати енергії. Навіть якщо вода дарує відчуття прохолоди, внутрішні процеси не припиняються.

Також багато хто помилково вважає, що під час купання організм не пітніє. Насправді піт просто змивається водою, тому людина не помічає втрати рідини. Через це легко отримати легке зневоднення.

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Навіть незначний дефіцит води може викликати:

сонливість;

втому;

головний біль;

млявість;

погіршення концентрації уваги.

Саме тому лікарі рекомендують регулярно пити воду навіть під час купання.

Чому вода допомагає розслабитися

Перебування у воді позитивно впливає і на нервову систему. Плавні рухи, одноманітний шум води та відчуття невагомості сприяють розслабленню, уповільнюють серцевий ритм і знижують рівень стресу. Саме тому після кількох годин у морі чи басейні люди часто відчувають приємну сонливість.

Навіть коли людина просто стоїть або лежить у воді, дрібні м’язи постійно підтримують рівновагу. Якщо ж додати плавання, ігри у воді чи водні розваги, навантаження значно збільшується, хоча людина не завжди це помічає.

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Як уникнути сильної втоми після пляжу

Фахівці радять дотримуватися кількох простих правил:

регулярно пити чисту воду;

періодично відпочивати у затінку;

не переїдати важкою їжею;

обмежити вживання алкоголю, який посилює зневоднення.

Нагадаємо, під час купання ризик сонячного опіку не зменшується, оскільки ультрафіолет проникає крізь воду, а відбиття променів від поверхні посилює вплив. Вода створює хибне відчуття прохолоди, тому опік часто помічають запізно. Захист потрібен навіть у похмуру погоду. Рекомендують наносити сонцезахисний крем SPF 30–50 за 20–30 хвилин до виходу на сонце і оновлювати кожні 2 години, особливо після купання. Найнебезпечніший період — з 11:00 до 15:00.

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