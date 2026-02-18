Майже всю Європу може охопити небезпечний вірус: які країни під загрозою

Вірус / © Pixabay

Зміни клімату впливають на географію поширення інфекційних захворювань. Тропічна інфекція чікунгунья, яка раніше була локалізована переважно в теплих регіонах Африки та Азії, тепер має умови для циркуляції на значній частині території Європи.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в виданні Journal of the Royal Society Interface, передає The Guardian.

Група вчених провела аналіз впливу температури на інкубаційний період вірусу в організмі переносника — азійського тигрового комара. Цей вид комах за останні десятиліття поширився в багатьох європейських країнах.

Згідно з результатами, мінімальна температура, за якої можлива передача інфекції, становить 13–14°C. Раніше науковці вважали критичним поріг у 16–18°C. Різниця у 2,5°C суттєво розширює часові та географічні межі потенційного зараження.

Хто в зоні ризику

Нові дані вказують на те, що в країнах Південної Європи (Іспанія, Португалія, Італія, Греція) сприятливі умови для передачі вірусу зберігаються понад шість місяців на рік.

Водночас ареал хвороби просувається на північ. У Бельгії, Франції, Німеччині та Швейцарії період можливого інфікування становить від трьох до п’яти місяців щорічно. На південному сході Англії умови для поширення вірусу можуть зберігатися близько двох місяців.

Дослідники зазначають, що раніше холодні зими переривали цикл розмноження комарів, проте нині у південній Європі фіксується їхня цілорічна активність.

Як розпізнати вірус

Вірус чікунгунья характеризується раптовою лихоманкою та болем у суглобах, який може мати тривалий характер. За даними ВООЗ, у частини пацієнтів симптоми артриту зберігаються навіть через кілька років після інфікування.

У 2025 році у Франції та Італії були зафіксовані спалахи захворювання з сотнями інфікованих. У Великій Британії також спостерігається збільшення кількості випадків, завезених із-за кордону: з січня по червень 2025 року виявлено 73 такі випадки.

Фахівці наголошують, що основним методом профілактики залишається контроль популяції комарів та запобігання укусам.

