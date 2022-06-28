Майже 700 тисяч українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19

Майже 700 тисяч українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19

Зараз особливо важливо піклуватись про себе та здоров’я близьких.

Майже 700 тис. українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19, ще понад 14 млн не зробили бустерне щеплення.

Про це повідомили у МОЗ.

Загалом:

Першу дозу отримали 15,9 млн осіб.

Завершили базовий курс вакцинації — 15,2 млн українців.

Отримали бустерне щеплення — 1,4 млн осіб.

Разом з тим медична інфраструктура з вакцинації наразі дозволяє робити щепленням всім, хто цього потребує, у відносно безпечних регіонах. Лише за минулий тиждень працювали майже 2500 пунктів щеплення та 109 центрів масової вакцинації. Щеплювали українців 463 мобільні бригади.

Також надаємо актуальний перелік пунктів щеплень.

"Зараз особливо важливо піклуватись про себе та здоров’я близьких, адже цим ми не лише зберігаємо власне життя, а й даємо змогу медикам працювати задля порятунку постраждалих внаслідок війни", — пишуть фахівці.

Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.

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