Майже перестав чути після ракетного обстрілу: відомий польський оториноларинголог повернув слух захиснику України

Відомий польський оториноларинголог Казімєж Нємчик спільно з львівськими медиками лікарні Святого Пантелеймона повернули слух бійцю ЗСУ.

Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Медики здійснили надскладну операцію – двобічну тимпано- та мірингопластику.

"Це – перша пластична операція на органи слуху такого рівня складності в Першому медоб’єднанні Львова", – зазначили лікарі.

43-річний військовий майже повністю втратив слух після ракетного обстрілу по Сіверську, що на Донеччині. Проконсультувавшись, українсько-польська команда спеціалістів провела реконструкцію пошкодженої барабанної перетинки з фасції – власної тканини пацієнта на обох вухах.

"Адже лише ціла перетинка передає звуки до слухового нерва та не дає змоги інфекціям поширюватись із зовнішнього слухового ходу до порожнини середнього вуха", – додали медики.

Окрім того, лікарі відновили ланцюг пошкоджених слухових кісточок та зв’язок з барабанною перетинкою, що також важливо для відновлення слуху.

За словами завідувача відділення отоларингології Адріана Онутчака, зараз пацієнт уже добре чує на одне вухо. Якість слуху другого якісно та динамічно поліпшується щодня.

Лише за один день Казімєж Нємчик провів 11 консультацій та 4 операції з відновлення цілісності барабанної перетинки для пацієнтів, що постраждали від мінно-вибухових хвиль. Дітей серед них не було.

Казімєж Нємчик – доктор медичних наук, професор, керівник кафедри і клініки оториноларингології Варшавського медичного університету, а також президент Європейського товариства хірургів основи черепа. Напрямки його діяльності – онкоотоларингологія, а також слухопротезуючі та слуховідновлюючі втручання, включно з кохлеарною імплантацією. Крім цього, професор Нємчик займається реконструкцією лицевого нерва, тканин голови та шиї.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканини розміром у 15 см.