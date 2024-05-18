Медик поборов останню стадію раку мозку, застосувавши власне революційне лікування: фото, подробиці

Австралійський лікар, у якого минулого року діагностували невиліковну пухлину головного мозку, більше не хворіє на рак завдяки унікальній методиці лікування, яку він допоміг розробити.

Про це пише BBC.

Річард Сколієр, професор Сіднейського університету, повідомив, що невиліковна гліобластома 4 стадії, виявлена у нього в голові, не рецидивувала після того, як у червні минулого року йому поставили невтішний діагноз.

"Минулого четверга я зробив МРТ головного мозку з метою виявлення рецидиву гліобластоми (та/або ускладнень лікування). Вчора я дізнався, що досі немає жодних ознак рецидиву. Я не можу бути щасливішим!!!", - поділився професор на X.

У травні 2023 року під час подорожі Європою та виступів на медичних конференціях у нього стався напад, коли він перебував у Польщі. Сколієр повернувся до Австралії, де пройшов МРТ, яка показала, що у нього гліобластома, агресивна і термінальна форма раку мозку, причому його підтип класифікується як настільки агресивний, що більшість пацієнтів не живуть довше року.

Річард Сколієр / Фото: X/@ProfRScolyerMIA

Патологоанатом, який є директором Австралійського інституту меланоми, об'єднався зі своєю співдиректоркою Джорджиною Лонг, щоб розробити план лікування, який допоможе боротися зі смертельною хворобою.

Десятирічні дослідження імунотерапії в Інституті меланоми, проведені дуетом, значно покращили результати лікування пацієнтів з пізніми стадіями меланоми. Використовуючи інформацію, отриману під час дослідження імунотерапії, або використання імунної системи організму для боротьби з раковими клітинами, Лонг та її команда запропонували найкращі результати для боротьби – застосування комбінації препаратів перед операцією, перше у світі лікування такого роду.

Проконсультувавшись з експертами, професорка Лонг ухвалила рішення про комбіновану імунотерапію, яка буде проводитися до і після операції з видалення пухлини у Сколієра.

Разом із комбінованою імунотерапією, Сколієр став першим, хто отримав вакцину, розроблену спеціально під особливості його пухлини, яка допоможе посилити здатність препаратів виявляти рак. Після операції він також отримав шість тижнів променевої терапії.

Річард Сколієр / Фото: X/@ProfRScolyerMIA

Лікування медика не почалося гладко. Перші декілька місяців він страждав на епілептичні напади, проблеми з печінкою та пневмонію, але відтоді йому стало краще і він навіть повернувся до свого повсякденного життя, зокрема швидких пробіжок по 15 км на день.

"Я почуваюся найкраще за довгі роки", - заявив він. "Це, звичайно, не означає, що мій рак мозку вилікуваний... Але просто приємно знати, що він ще не повернувся, тож у мене є ще трохи часу, щоб насолоджуватися життям з моєю дружиною Кеті та моїми трьома чудовими дітьми".

Сколієр документує свою медичну подорож, ділячись кожним результатом МРТ, зокрема фотографіями, у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, пацієнти з трансплантованими органами заявили про дивні зміни особистості. Науковці поділилися результатами нового дослідження.

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