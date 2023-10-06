Медики б'ють на сполох: небезпечна лихоманка денге захоплює південь Європи, США та Африку

Лихоманка денге, ймовірно, стане серйозною загрозою на півдні США, півдні Європи і в деяких частинах Африки. Передумови для цього провокує глобальне потепління, що створює умови для поширення комарів.

Про це пише Reuters.

Уже на сьогодні лихоманка забирає 20 тисяч людських життів щороку. Тим часом рівень захворюваності в світі вже виріс у вісім разів за останні 23 роки. Головними причинами для цього стали різка зміна клімату та збільшення переміщення людей і урбанізації.

"2022 року у світі було зареєстровано 4,2 млн випадків, і представники ВООЗ попередили, що цього року очікуються майже рекордні рівні інфікування", - повідомили там.

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У ВООЗ повідомили, що найсильніший спалах лихоманки за всю історію переживає Бангладеш. Там вже померли понад 1000 пацієнтів.

"Нам потрібно набагато активніше говорити про денге. Потрібно підготувати країни до того, як вони будуть справлятися з додатковим навантаженням, яке виникне в майбутньому в багатьох великих містах", - сказав агентству Джеремі Фаррар, фахівець ВООЗ з інфекційних захворювань.

Яких масштабів може набрати лихоманка

Медики прогнозують, що інфекція, швидше за все, "злетить" і стане ендемічною в деяких частинах США, Європи та Африки – у всіх регіонах, де вже спостерігалася обмежена місцева передача через глобальне потепління, яке робить середовище сприятливим для комарів, які її поширюють.

"Клінічна допомога потрібна дійсно інтенсивна, вона вимагає високого співвідношення медсестер і пацієнтів. Саме це стає великою проблемою в країнах Африки", - пояснив він.

Нагадаємо, у Арканзасі, США, 4 вересня від рідкісної інфекції Naegleria fowleri помер однорічний хлопчик.

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