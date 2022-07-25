Категорія
Здоров’я
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Медики назвали провідну причину передчасної смерті українців - нове дослідження STEPS

Дата публікації
Перегляди
67к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Медики назвали провідну причину передчасної смерті українців - нове дослідження STEPS

Фото: unsplash.com

Оновлений чеклист чинників, що впливають на здоров’я серцево-судинної системи.

Неінфекційні захворювання є провідною причиною передчасної смерті (такої, що настала до 70 років) в Україні.

Такі дані загальнонаціонального дослідження STEPS представив МОЗ.

"Серцево-судинні захворювання належать до найпоширеніших причин смерті (65,8% від усіх смертей з будь-якої причини у 2012 році; 67,0% – у 2017-му). Водночас більшості захворювань серцево-судинної системи можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя", - пишуть фахівці.

©

Нещодавно Американська асоціація серця оприлюднила оновлений чеклист чинників, що впливають на здоров’я серцево-судинної системи, до якого включено такий фактор, як здоровий сон.

Раніше до створеного в 2010 році переліку входили сім пунктів:

  • вплив нікотину,
  • фізична активність,
  • особливості харчування,
  • вага тіла,
  • рівень глюкози та холестерину в крові,
  • показники артеріального тиску. 
©

Нагадаємо, американські вчені провели дослідження щодо впливу кофеїну на здоров'я людини і дійшли цікавих висновків. На їхню думку, на пристрасть до кави та шоколаду впливає так званий "ген кави", який визначає, наскільки людина любить ці продукти.

©

Читайте також: 

Наступна публікація