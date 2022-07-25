Медики назвали провідну причину передчасної смерті українців - нове дослідження STEPS

Оновлений чеклист чинників, що впливають на здоров’я серцево-судинної системи.
Неінфекційні захворювання є провідною причиною передчасної смерті (такої, що настала до 70 років) в Україні.
Такі дані загальнонаціонального дослідження STEPS представив МОЗ.
"Серцево-судинні захворювання належать до найпоширеніших причин смерті (65,8% від усіх смертей з будь-якої причини у 2012 році; 67,0% – у 2017-му). Водночас більшості захворювань серцево-судинної системи можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя", - пишуть фахівці.
Нещодавно Американська асоціація серця оприлюднила оновлений чеклист чинників, що впливають на здоров’я серцево-судинної системи, до якого включено такий фактор, як здоровий сон.
Раніше до створеного в 2010 році переліку входили сім пунктів:
- вплив нікотину,
- фізична активність,
- особливості харчування,
- вага тіла,
- рівень глюкози та холестерину в крові,
- показники артеріального тиску.
Нагадаємо, американські вчені провели дослідження щодо впливу кофеїну на здоров'я людини і дійшли цікавих висновків. На їхню думку, на пристрасть до кави та шоколаду впливає так званий "ген кави", який визначає, наскільки людина любить ці продукти.
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