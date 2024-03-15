Медики спантеличені: чоловік народився з гігантською рукою, яка важить 9 кг (фото)

Чоловік, який народився з однією величезною рукою, каже, що незнайомці на вулиці лякаються його і тікають.

Про це пише The Sun.

26-річний Малік Афтаб з Газіпура, штат Уттар-Прадеш, Індія, каже, що лікарі не можуть зрозуміти, що могло стати причиною цього. Його права рука непропорційна до решти тіла і тепер важить приголомшливі 9 кг – стільки ж, скільки три цеглини.

Він сказав: "Багато людей помічають мене, але заплющують очі або йдуть далеко від мене. Дехто боїться мене, а дехто любить".

Малік Афтаб / Фото: Jam Press/Rare Shot News

Хоча стан Маліка не був офіційно діагностований, подібні деформації можуть бути спричинені синдромом Протея. Це рідкісне захворювання, про яке в медичній літературі повідомлялося лише 200 разів, спричиняє розростання кісток, шкіри та інших тканин, особливо в кінцівках.

Вчені не знають точно, що стоїть за цим станом, але припускають, що він може бути генетичним. Він може спричинити широкий спектр серйозних ускладнень, зокрема рак, неправильне формування кровоносних судин і захворювання легень.

Малік Афтаб / Фото: Jam Press/Rare Shot News

Дослідники вважають, що Джозеф Меррік, чиє життя було предметом п'єси і фільму "Людина-слон", мав синдром Протея.

Симптоми варіюються від людини до людини і зазвичай починаються, коли дитині від шести до 18 місяців. Ріст відбувається нерівномірно і непропорційно, часто вражаючи лише одну сторону тіла.

Малік Афтаб / Фото: Jam Press/Rare Shot News

У Маліка деформована права рука, і в дитинстві він відвідував декількох лікарів. Але студент каже, що його сім'я більше не може дозволити собі необхідне лікування для його великої кінцівки.

Малік Афтаб / Фото: Jam Press/Rare Shot News

Навантаження спричиняє йому сильний біль і втомлює його.

Малік також розповів, що незнайомі люди відходять від нього, коли помічають його величезну руку. Але він змирився з цим і став зіркою соціальних мереж зі 194 000 підписниками в Instagram.

Нагадаємо, чоловік натягнув 11 кілець на пеніс та знепритомнів. Це спричинило обмеження кровотоку.

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