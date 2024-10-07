Медики спантеличені знахідкою у носі хлопчика, який два роки скаржився на неприємний запах – фото

У 7-річного китайського хлопчика, який два роки скаржився на загадковий неприємний запах, в лівій ніздрі застряг металевий гвинт.

Про це повідомляє Oddity Central.

Неназваний хлопчик з міста Цзяоцзуо, провінція Хенань, говорив батькам, що відчуває неприємний запах щонайменше декілька років, але вони ніколи не могли з'ясувати, що це було. Вони, звичайно, не могли понюхати, що це було, а 7-річна дитина не могла описати запах, тому довгий час вони ігнорували його скарги, вважаючи їх вигадкою.

Однак в останні тижні його скарги почастішали, тому вони вирішили відвести його до лікаря. Огляд ніздрів хлопчика виявив загадкову чорну масу в його носі, що згодом було підтверджено комп'ютерною томографією голови.

Таємничий предмет, що застряг у носі хлопчика, неможливо було ідентифікувати, і він перебував так високо в носовій порожнині, що лікарі побоювалися, що можуть завдати серйозної шкоди, намагаючись його витягти. Залишати його в носі хлопчика також не було варіантом, оскільки на вигляд він був оточений гноєм, без сумніву, спрчиненим інфекцією.

У носі дитини застряг металевий гвинт / Фото: Elephant News

Після консультації з батьками та отримання їхньої згоди, ЛОР-лікар вирішив прооперувати хлопчика. Як повідомляється, лікар спробував три різні інструменти, перш ніж нарешті витягнув чорний чужорідний предмет з носа хлопчика. Він був покритий декількома шарами носових виділень і засохлого гною, тому спочатку ніхто не знав, що це було, але після очищення лікарі зрозуміли, що це був металевий гвинт.

"Через те, що предмет застряг у носовій порожнині надовго, спочатку було неможливо зрозуміти, що це було", - розповів представник лікарні в інтерв'ю Elephant News. "Після ретельного очищення було виявлено, що це був металевий гвинт".

У носі дитини застряг металевий гвинт / Фото: Elephant News

7-річний хлопчик повністю одужав і більше не відчував неприємного запаху, на який так довго скаржився. Лікарі попереджають, що предмети, які застрягли в носі у дітей, не є рідкістю, вказуючи на те, що такі симптоми, як ненормальне колупання в носі, густі виділення з носа зі специфічним запахом, не повинні ігноруватися батьками. Однак вони визнають, що такі предмети зазвичай виявляють через декілька годин або днів після застрягання.

Нагадаємо, через відео з TikTok 8-річний хлопчик у Львові вставив собі в анус деталь Lego. Під час огляду пацієнта, якого до лікарні доправили батьки, було виявлено пошкодження слизової товстої кишки.

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