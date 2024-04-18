Медики заявили про "нову еру" в лікуванні раку крові — дослідження

На думку дослідників, після відкриття ліки, що вже існують, можуть бути перепрофільовані для терапії рідкісної лейкемії.

Вчені розробили нову сполуку, використовуючи свої відкриття, завдяки якій ліки проти агресивної форми раку, можуть бути перепрофільовані. Вони зазначають, що прорив у фармацевтиці може відкрити "нову еру" в лікуванні.

Про це йдеться у Independent із посиланням на дослідження науковців Великої Британії, а саме Інституту дослідження раку в Лондоні та Оксфордського університету, які вивчали здатність підвищення рівня HIF запобігти прогресуванню ГМЛ.

Гострий мієлоїдний лейкоз (ГМЛ), описаний дослідниками як "практично невиліковне захворювання", є раком, який змушує кістковий мозок виробляти велику кількість аномальних клітин крові. За даними Національної служби охорони здоров'я Британії, щорічно у цій країні мієлолейкоз діагностують у близько 3100 осіб.

Дослідження показало, що блокування ферменту у клітинах організму, що реагує на зміни рівня кисню, може зупинити прогрес захворювання.

"Ми сподіваємося, що це дослідження прокладе шлях до нової ери лікування ГМЛ, і ми хотіли б з'ясувати, чи ці методи лікування можуть бути корисними і при солідних пухлинах", — зазначила професорка Каміл Кранц.

У присутності кисню ці ферменти, відомі як пролілгідроксилази фактора, що індукується гіпоксією (PHD), стають активними для націлювання та руйнування білків, званих фактором, що індукується гіпоксією (HIF).

За словами професорки, терапія гострого мієлоїдного лейкозу практично не змінилася за кілька десятиліть.

"Існує величезна потреба в пошуку більш ефективних методів лікування цього агресивного захворювання. Ми вперше показали, що вплив на шляхи, які наші клітини використовують для реагування на рівень кисню, може забезпечити новий спосіб лікування лейкемії, не впливаючи на нормальне виробництво клітин крові в кістковому мозку", — пояснила Кранц.

Це дослідження дає важливі дані про цю екосистему і про те, як рак використовує сигнали довкілля, наприклад, сигнали, пов'язані з рівнем кисню, для росту і розвитку.

За словами науковиці, наступне завдання медиків — довести наявні ліки і нове, більш селективне з'єднання до клінічних випробувань.

"Ми сподіваємося, що це дослідження прокладе шлях до нової ери лікування ГМЛ, і ми хотіли б з'ясувати, чи можуть ці методи лікування також бути корисними за великих пухлин", — зазначила Кранц.

Нагадаємо, вчені вже заявили про третій у світі випадок повного одужання від ВІЛ.

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