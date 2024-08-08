Медиків у всьому світі налякав смертоносний штам віспи: постраждали вже чотири країни

У світі стрімко поширюється небезпечний штам віспи. Нині від нього загинули вже понад пів тисячі людей.

Африкою розповсюджується смертоносний штам віспи. Це викликало занепокоєння серед медичних працівників у всьому світі.

Про це повідомляє CNN.

У чотирьох країнах Африки підтвердили випадки смертоносного штаму віспи mpox. За даними ВООЗ, у ДР Конго зареєстровано вже понад 14 000 випадків захворювання та 511 смертей. Вірус поширився й на сусідні країни – Кенію, Руанду, та Уганду – де раніше не фіксували вірусу.

У ВООЗ напередодні заявили, що незабаром скличуть надзвичайний комітет, аби визначити, чи є спалах надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, яка має міжнародне значення.

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) також опублікували пораду щодо охорони здоров’я щодо “ризику додаткового поширення”, рекомендуючи лікарям підтримувати “підвищений індекс підозри на mpox” в осіб, які нещодавно прибули з вище вказаних країн Африки.

mpox – це вірусне захворювання, яке легко розповсюджується між людьми та від інфікованих тварин. За даними ВООЗ, хвороба розповсюджується через тісний контакт – дотики, поцілунки, секс, а також забруднені речі, зокрема через одяг.

Серед симптомів – лихоманка, болісний висип, головний біль, біль у м’язах та спині, загальна слабкість та збільшення лімфатичних вузлів.

Раніше хворобу фіксували лише у Центральній та Західній Африці, проте 2022 року вона почала поширюватись Європою та Північною Америкою.

Від січня 2023 року у ДР Конго повідомили про найбільшу кількість випадків віспи Clade I – понад 22 000 випадків, з яких понад 1200 – смертельні. Водночас за перші шість місяців 2024 року захворіло стільки ж осіб, як за весь минулий рік.

Ризик подальшого поширення в регіоні помірний для населення в цілому та високий у ДР Конго. ВООЗ оцінює ризик за шкалою низький, помірний, високий або дуже високий, і на цей час не рекомендує вводити обмеження на поїздки для постраждалих країн.

За межами Центральної та Східної Африки не було зареєстровано жодного випадку зараження віспою clade I, і CDC класифікує ризик її занесення до США як “дуже низький”. Проте агентство продовжує рекомендувати вакцинацію проти mpox людям, які піддаються або мають високий ризик заразитися вірусом.

CDC рекомендує всім, хто подорожував до ДР Конго або сусідніх країн за останній 21 день і у кого з’явився незрозумілий висип, негайно звернутися за медичною допомогою та уникати контакту з іншими.

У ВООЗ заявили, що для припинення поширення вірусу потрібна комплексна міжнародна реакція. Організація вже розробила регіональний план реагування, на який знадобиться 15 млн доларів та виділила мільйон доларів зі свого фонду на випадок надзвичайних ситуацій.

ВООЗ також закликала спільно реагувати та працювати для придушення спалаху віспи.

“Нам знову доводиться занурюватися в резервний фонд для надзвичайних ситуацій, щоб почати процес. Дуже важливо, щоб ми краще розуміли цей вірус. Це вірус, який можна стримати. Його можна стримати досить просто, якщо робити правильні речі в правильний час”, – наголосили у ВООЗ.

Нагадаємо, наприкінці липня в Україні виявили три випадки субваріанта COVID-19 FLiRT: два в Києві та один – в Івано-Франківській області.

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