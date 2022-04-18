Медсестра у Чернігові під обстрілами самотужки підняла в операційну бійця з відірваною кінцівкою

Медсестра у Чернігові під обстрілами самотужки підняла в операційну бійця з відірваною кінцівкою

Медсестра анестезіологічного відділення Чернігівської обласної лікарні Оксана Уманець врятувала того, хто потребував її допомоги.

Медсестра анестезіологічного відділення Чернігівської обласної лікарні Оксана Уманець, яка залишилась в окупованому Чернігові та продовжувала охороняти життя в пеклі, самотужки під час обстрілів лікарні підіймала в операційну бійця з відірваною кінцівкою вагою 120 кг в повній амуніції. Оксана, вага якої 55 кг, змогла врятувати того, хто потребував її допомоги.

Ця історія стала однією з багатьох у серії про хоробрість українських медиків, їхню відчайдушність та героїзм під час війни, передає МОЗ.

"МОЗ долучається до кампанії BRAVEUKRAINE, яка зосереджена на тому, щоб розповідати світу про сміливість українців. Ми покажемо хоробрість українських медиків, їхню відчайдушність та героїзм під час війни. І нам є про що розповісти, адже силою та руками хірургів, акушерів, педіатрів, медсестер, фармацевтів та величезної кількості волонтерів врятовано сотні тисяч життів", — пише пресслужба.

МОЗ

Йдеться про усіх працівників системи охорони здоров’я. Системи, що як загартований єдиний механізм, основна мета якого — рятувати, незважаючи ні на що.

"Професіоналізм, самовідданість справі та рішучість — риси українських медиків, які стоять на варті українського життя в умовах війни", — пише пресслужба.

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