Медсестру з Лисичанська, яка втратила ноги від розірваної міни, доправили на спецлікування за кордон

Медсестру з Лисичанська, яка втратила ноги від розірваної міни, доправили на спецлікування за кордон

Загалом майже пів сотні українців зі східних регіонів України доправили на лікування до Німеччини та Іспанії.

МОЗ у співпраці з Європейською Комісією провело найбільшу за весь час війни евакуацію українців на лікування за кордон.

Майже пів сотні українців — 26 цивільних та 19 військових — зі східних регіонів України були направлені на лікування до Німеччини та Іспанії, повідомили у відомстві.

Евакуювали людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також пацієнтів із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування.

Серед пацієнтів — медична сестра з Лисичанська Оксана Баландіна, яка втратила ноги від розірваної міни, але не втратила жагу до життя. Заміж дівчина вийшла в лікарняній палаті, а її перший весільний танок розчулив весь світ.

Також серед евакуйованих — волонтери з Київщини та Харківщини, які постраждали під час обстрілів та потребують спеціалізованого лікування.

Спершу хворих та поранених транспортували до Львова для стабілізації їхнього стану, а потім із залученням спеціальним повітряних госпіталів доставили на лікування в інші країни.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.