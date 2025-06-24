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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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547
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Медики б’ють на сполох: рекордна спека загрожує життю та провокує сплеск хвороб

Через рекордну спеку у відділеннях невідкладної допомоги побільшало пацієнтів. Фахівці попереджають: перегрів може призвести до смерті.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Спека

Спека / © Associated Press

Минулий рік став одним з найспекотнішим за весь період метеоспостережень, свідчать офіційні дані. Такий температурний рекорд має серйозні наслідки для здоров’я. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), відділення невідкладної допомоги фіксують рекордну кількість звернень із тепловими хворобами — вперше за останні п’ять років.

Про це повідомило видання Yale Medicine.

Фахівець з невідкладної допомоги Девід Делла-Джустіна з Yale Medicine попереджає: висока температура разом із вологістю створюють небезпечний тепловий індекс. Через це тіло не може ефективно охолоджуватись, бо піт не випаровується. Це призводить до перегріву організму.

Початкові ознаки — м’язові спазми, висип, нудота або липка шкіра — можуть швидко перерости у тепловий удар. Це важкий стан, за якого температура тіла перевищує 40 градусів, порушується робота органів, і людина перестає пітніти.

У групі ризику — літні люди без доступу до кондиціонера, працівники на відкритому повітрі, діти до двох років, вагітні жінки, спортсмени, а також люди з хронічними захворюваннями або ті, хто приймає діуретики чи інсулін. Ці фактори знижують здатність організму регулювати тепло.

За словами лікаря, підтримка гідратації є критично важливою. Йдеться не лише про воду, а й про баланс електролітів.

«Сіль є основним електролітом у крові. Занадто низький рівень натрію може спричинити серйозні проблеми», — зазначив Делл-Джустін.

Він радить чергувати воду зі спортивними напоями. Орієнтиром може слугувати колір сечі: світлий — усе добре, темний — сигнал про зневоднення.

Якщо вдома немає кондиціонера, лікарі рекомендують шукати прохолоду в бібліотеках або торгових центрах. Також допомагають холодні ванни, уникнення гарячої їжі, вільний світлий одяг та речі з захистом від УФ-променів.

В умовах екстремальної спеки електровентилятори неефективні — при +35 °C вони не охолоджують тіло. Натомість традиційний одяг, як-от просторі світлі халати, краще захищає від спеки, ніж сучасний синтетичний одяг.

Нагадаємо, вчені виявили, що спека може впливати на біологічний вік людини.

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