Лікарка пояснила, чому після 30 років не можна їсти пізніше 19:00

Поганий сон і зайва вага можуть бути наслідком пізніх вечерь / © Pixabay

Експертка з довголіття стверджує: якщо ви хочете мати кращий сон, збалансовані гормони та стрункіший талію, варто «закривати кухню» о 19:00 — особливо після 30 років.

Про це пише видання Daily Mail.

Докторка Пунам Десай, колишня лікарка відділення невідкладної допомоги, яка спеціалізується на профілактичній медицині, пояснює, що пізні прийоми їжі шкодять обміну речовин, збивають гормональний баланс і спричиняють ранкові стрибки цукру в крові, через що ви прокидаєтесь втомленими та голодними.

«Коли ви їсте після 19:00, калорії можуть перетворюватися на жир швидше, ніж ви думаєте», — пояснила вона.

Причина — у взаємодії мелатоніну (гормону сну) та інсуліну (гормону, що регулює рівень цукру в крові). Вони не «працюють» разом, і це створює «рецепт проблем» при пізніх вечерях. Чутливість до цього зростає після 30 років.

Пізнє харчування змушує метаболізм працювати на межі, підвищує частоту серцевих скорочень і температуру тіла. Це шкодить фігурі та заважає зануритися в глибокий відновлювальний сон. Без нього організм втрачає важливий час для відновлення, а ви прокидаєтесь виснаженими й менш продуктивними.

Ще одна проблема — підвищений рівень кортизолу (гормону стресу), який сприяє накопиченню жиру на животі та збиває природний добовий ритм організму.

Також поганий сон підвищує рівень греліну (гормону голоду) і знижує лептин (гормон насичення), тому зранку з’являється тяга до нездорової їжі. Дослідження показують, що нестача якісного сну може підняти рівень цукру в крові вранці на 23% саме через кортизол.

За словами Десай, пізні вечері часто призводять до «ланцюгової реакції»: перегляд серіалів допізна, поганий сон, гормональні збої, набір ваги та розчарування.

Але вирішення є — і воно доволі просте: «Клієнти, які перестають їсти після 19:00, часто ефективніше позбуваються зайвого жиру та значно краще сплять. Це один із найпростіших способів продовжити життя», — каже Десай.

