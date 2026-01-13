Батат / © Credits

У Китаї хірурги зіткнулися з вкрай незвичним випадком: їм довелося провести лапаротомію, щоб видалити з тіла пацієнта велику солодку картоплю, яку чоловік самостійно вставив у задній прохід.

Про це повідомляє Need To Know.

61-річний чоловік помістив коренеплід довжиною близько 17 сантиметрів пізно ввечері — приблизно о 23:00. Як зазначається, зробив він це «від нудьги», після чого ліг спати.

Втім, уже серед ночі чоловік прокинувся від різкого болю в животі. Самостійні спроби витягти сторонній предмет або позбутися його природним шляхом не дали результату.

Близько 4-ї ранку, коли біль став нестерпним, пацієнт звернувся до лікарні в Ченду. Медики були шоковані ситуацією та спочатку намагалися розв’язати проблему менш інвазивними методами.

Батат у тілі чоловіка / © Jam Press

Лікарі пробували розламати картоплину на частини, однак вона виявилася занадто твердою. Інша спроба — витягти предмет за допомогою штопора — також завершилася невдачею.

Після консультації з пацієнтом було ухвалено рішення про хірургічне втручання. Медики розрізали живіт чоловіка та змогли видалити сторонній предмет, поклавши край його стражданням.

Заступник директора відділення проктології та дерматології лікарні доктор Сю Гуолінь повідомив, що предмет мав приблизно 17 см у довжину та майже 7 см у ширину.

За словами лікарів, подібні випадки, хоч і шокують, не є унікальними. Раніше, у листопаді, медики в Тайчжуні (Тайвань) виявили в прямій кишці іншого чоловіка керамічну чашку, яка застрягла догори дном. Пацієнт звернувся по допомогу після того, як протягом трьох днів не міг випорожнитися. Для видалення предмета хірургам довелося розрізати живіт і кишківник. На запитання лікаря Ву про те, як чашка опинилася всередині, чоловік, за повідомленнями, відповів: «Я не знаю, це був нещасний випадок».

