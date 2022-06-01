Меланома: симптоми, чому та де розвивається, як зменшити ризики

Меланома: симптоми, чому та де розвивається, як зменшити ризики

Ця пухлина є злоякісною. Водночас люди з меланомою мають позитивний прогноз лікування, якщо захворювання діагностоване на ранній стадії.

Меланома — один із найнебезпечніших видів раку. Пухлина переважно локалізується в шкірі та через кров і лімфу може поширюватися в інші органи, чим і є дуже небезпечною.

Меланоцити — клітини, що виробляють пігмент (колір) шкіри, який надає їй засмаги. Вони перебувають у найглибшому шарі епідермісу.

Іноді здорові меланоцити змінюються і починають неконтрольовано рости. В такому випадку утворюється пухлина, що і називається меланомою.

Ця пухлина є злоякісною.

Водночас люди з меланомою мають позитивний прогноз лікування, якщо захворювання діагностоване на ранній стадії.

МОЗ публікує інформацію, чому та де розвивається меланома, які симптоми меланоми, а також що робити, аби зменшити ризики розвитку меланоми.

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