Менопауза: коли з'являться симптоми та як з ними впоратися

Менопауза: коли з'являться симптоми та як з ними впоратися

Розглянемо три стадії.

Зміни гормонального тла у жінок починаються приблизно з 40-50 років. Вони можуть тривати до 8-10 років і проходять у три етапи.

Періменопауза

В цей час у жінки виробляється менше і менше жіночих статевих гормонів, а менструації стають нерегулярними.

Менопауза

Менструація припиняється. Початком цього періоду вважається відсутність менструації протягом 12 місяців.

Постменопауза

Настає після року менопаузи. У цей час у багатьох жінок менопаузальні симптоми слабшають. На цьому етапі, на жаль, можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Тривалість та час настання всіх етапів індивідуальні.

Неприємні симптоми:

припливи,

різка зміна настрою,

проблеми зі сном

Ознаки менопаузи у жінок можуть з'явитися на будь-якому етапі. Впоратися з ними може допомогти фармакотерапія та фітотерапія. Кожен метод має свої плюси і мінуси. Головне, пам'ятайте, що спосіб гормональної корекції підбирається індивідуально для кожної жінки.

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