Здоров’я
260
3 хв

Менше сидіння — менше ризиків: вчені з’ясували, як навіть невеликий рух рятує життя

Навіть незначне скорочення часу, проведеного в сидячому положенні, може суттєво зменшити ризик передчасної смерті. Таких висновків дійшли вчені за результатами восьмирічного спостереження.

Катерина Сердюк
Рух

Рух / © Pixabay

Дослідники з’ясували, що понад 70% учасників проводили без руху більше восьми годин на день. Саме серед них зменшення «сидячого» часу було пов’язане з поступовим зниженням ризиків для здоров’я.

Про це пише Daily Mail.

Деталі дослідження

У людей, які сиділи понад 11 годин на добу, додаткові 30 хвилин руху знижували ризик приблизно на 10%. Якщо ж фізична активність збільшувалася до однієї години, ризик зменшувався вже на 25%.

Автори дослідження, опублікованого в журналі The Lancet, наголосили, що їхня робота враховує реальні життєві умови, адже далеко не всі люди можуть або готові дотримуватися рекомендацій щодо 150 хвилин фізичної активності на тиждень.

Науковці зазначають: попередні дослідження часто припускали, що користь від активного способу життя є однаковою для всіх. Водночас у реальному житті на можливість рухатися впливають ожиріння, проблеми із серцем, обмежена рухливість та інші стани.

Водночас дослідники вказують на обмеження: результати стосуються людей віком від 40 років, а саме дослідження є обсерваційним, тобто не враховує всі можливі супутні чинники.

Попри це, експерти наголошують: навіть дрібні щоденні зміни, наприклад, підйом сходами замість ескалатора, можуть мати відчутний ефект.

Професор Оксфордського університету Ейден Догерті, який не брав участі в дослідженні, позитивно оцінив висновки. За його словами, до 10% передчасних смертей можна було б запобігти, якби люди щодня додавали лише п’ять хвилин помірної фізичної активності.

Подібні результати показало й дослідження Університету Сіднея. Там з’ясували, що ризик передчасної смерті можна знизити щонайменше на 10%, якщо спати на 15 хвилин довше, додати кілька хвилин фізичних вправ і з’їдати пів порції овочів щодня.

Фахівці наголошують, що комбінація невеликих, але регулярних змін у способі життя може бути ефективнішою, ніж різкі спроби кардинально змінити поведінку.

Водночас експерти радять дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я — не менше 150 хвилин помірної активності на тиждень або 75 хвилин інтенсивної.

За даними ВООЗ, фізична неактивність є четвертою найпоширенішою причиною смертності у світі та щороку призводить до 3,2 мільйона смертей. Малорухливий спосіб життя пов’язують із серцево-судинними захворюваннями, ожирінням, діабетом 2 типу та деякими видами раку.

Раныше йшлося про те, що деякі продукти приcкорюють старіння. Зокрема, це — цукор.

Так, цукор пришвидшує утворення зморшок, псує колір обличчя і погіршує стан шкіри. Спершу зміни можуть бути непомітні, але всередині організму руйнівні процеси вже відбуваються. З часом вони проявляться відвертими ознаками старіння.

Щобільше, після 30 років наслідки неправильного харчування стають вкрай помітними: хронічне запалення, набряки, тьмяний колір шкіри, висипання і порушення обміну речовин. Як зберегти молодість? Звертайте увагу на склад продуктів та замінюйте солодкі десерти на фрукти та ягоди. Це допоможе вам зберегти пружність шкіри та уповільнити процеси старіння зсередини.

260
