Менше сидіння — менше ризиків: вчені з’ясували, як навіть невеликий рух рятує життя

Дослідники з’ясували, що понад 70% учасників проводили без руху більше восьми годин на день. Саме серед них зменшення «сидячого» часу було пов’язане з поступовим зниженням ризиків для здоров’я.

Про це пише Daily Mail.

Деталі дослідження

У людей, які сиділи понад 11 годин на добу, додаткові 30 хвилин руху знижували ризик приблизно на 10%. Якщо ж фізична активність збільшувалася до однієї години, ризик зменшувався вже на 25%.

Автори дослідження, опублікованого в журналі The Lancet, наголосили, що їхня робота враховує реальні життєві умови, адже далеко не всі люди можуть або готові дотримуватися рекомендацій щодо 150 хвилин фізичної активності на тиждень.

Науковці зазначають: попередні дослідження часто припускали, що користь від активного способу життя є однаковою для всіх. Водночас у реальному житті на можливість рухатися впливають ожиріння, проблеми із серцем, обмежена рухливість та інші стани.

Водночас дослідники вказують на обмеження: результати стосуються людей віком від 40 років, а саме дослідження є обсерваційним, тобто не враховує всі можливі супутні чинники.

Попри це, експерти наголошують: навіть дрібні щоденні зміни, наприклад, підйом сходами замість ескалатора, можуть мати відчутний ефект.

Професор Оксфордського університету Ейден Догерті, який не брав участі в дослідженні, позитивно оцінив висновки. За його словами, до 10% передчасних смертей можна було б запобігти, якби люди щодня додавали лише п’ять хвилин помірної фізичної активності.

Подібні результати показало й дослідження Університету Сіднея. Там з’ясували, що ризик передчасної смерті можна знизити щонайменше на 10%, якщо спати на 15 хвилин довше, додати кілька хвилин фізичних вправ і з’їдати пів порції овочів щодня.

Фахівці наголошують, що комбінація невеликих, але регулярних змін у способі життя може бути ефективнішою, ніж різкі спроби кардинально змінити поведінку.

Водночас експерти радять дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я — не менше 150 хвилин помірної активності на тиждень або 75 хвилин інтенсивної.

За даними ВООЗ, фізична неактивність є четвертою найпоширенішою причиною смертності у світі та щороку призводить до 3,2 мільйона смертей. Малорухливий спосіб життя пов’язують із серцево-судинними захворюваннями, ожирінням, діабетом 2 типу та деякими видами раку.

