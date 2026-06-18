Чому маленькі порції не допомагають схуднути / © pixabay.com

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Якщо ви хочете схуднути, зазвичай перше, що робите — зменшуєте порцію їжі. Однак науковці довели, що це не гарантує схуднення. Традиційні дієти, які десятиліттями базувалися на жорсткому підрахунку калорій і радикальному зменшенні порцій, нерідко не дають результатів.

Більше про це розповів National Geographic.

Чому для схуднення необов’язково зменшувати порцію їжі

Нові дослідження свідчать: процес схуднення значно складніший, а ключову роль у ньому відіграє не кількість, а якість їжі. Наприклад, кілька шматочків випічки можуть містити стільки ж калорій, скільки ціла тарілка з куркою, овочами та гарніром.

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Водночас на споживання десерту витрачаються лічені хвилини. Цей дисбаланс став причиною перегляду класичних дієтологічних стратегій.

«Я ніколи не скажу своїм пацієнтам споживати менше калорій. Я раджу їм обирати якіснішу їжу», — каже лікарка-науковиця з питань лікування ожиріння у Массачусетській загальній лікарні та Гарвардській медичній школі Фатіма Коді Стенфорд.

Більшість обмежувальних дієт ігнорує біологічні механізми виникнення голоду. Люди схильні визначати насиченість страви її об’ємом і вагою на тарілці, а не підрахунком її калорійності. Коли порції різко зменшуються, організм реагує постійним відчуттям голоду.

Якщо ми бачимо напівпорожню тарілку, ми автоматично відчуватимемо голод. Саме тому цей підхід у схудненні не працює. Ситуація ускладнюється, якщо ваші маленькі порції складаються з калорійних продуктів, особливо напівфабрикатів, випічки, чипсів тощо. Вони швидко віддають енергію, але не забезпечують довготривалого насичення.

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Значна частина ультраобробленої їжі створена так, щоб її можна було з’їсти майже миттєво. Вона дуже часто не потребує навіть інтенсивного жування — згадайте пончики та чипси.

Через це людина поглинає сотні калорій швидше, ніж організм встигає зорієнтуватися. Гормонам і рецепторам розтягнення шлунка потрібно від 15 до 20 хвилин, щоб передати до мозку сигнал про ситість.

Як схуднути без зменшення порцій

Дослідження показують, що ефективне зниження ваги можливе й без жорстких обмежень, якщо змінити свій раціон на користь білків, клітковини та мінімально оброблених продуктів.

Краще вибирати дієту, яка складається з високобілкових продуктів. Так ви схуднете та навіть зможете запобігти набору ваги після цього. Білок підвищує рівень анорексигенних гормонів і пригнічує вироблення греліну — основного гормону голоду.

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Грелін змушує нас їсти, бо міститься у шлунку та нашому мозку і стимулює апетит. А клітковина уповільнює рух їжі травним трактом і додає стравам об’єму. Тому ідеальна тарілка має поєднувати високу кількість білків, клітковину, жири та вуглеводи.

Оскільки для відчуття задоволення людині потрібен певний візуальний і фізичний об’єм їжі, професорка Барбара Роллс рекомендує зменшувати не порцію, а її калорійність.

Наприклад, основу раціону можуть складати супи, рагу, вівсянка, свіжі овочі та фрукти, бобові, йогурти. Калорійні та ультраоброблені продукти потрібно скоротити — випічку, солодощі, жирні сири, шоколадні та арахісові пасти, ковбаси тощо.

Фахівці наголошують, що підрахунок калорій не має перетворюватися на нав’язливу ідею. Головне — знайти здоровий і комфортний режим харчування, який можна підтримувати роками.

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Схуднення: останні новини

Нагадаємо, що авокадо є важливим елементом раціону для схуднення завдяки високому вмісту корисних жирів, клітковини та мінералів. Третина плоду містить близько 10 г корисного жиру і 4,5 г клітковини.

Це поєднання уповільнює травлення, стабілізує рівень цукру в крові, зменшує потяг до вуглеводів і забезпечує тривале відчуття ситості.

Крім того, жири в авокадо сприяють засвоєнню жиророзчинних вітамінів A, D, E і K. За інформацією EatingWell, цей фрукт також багатий на калій. Він підтримує функцію м’язів і покращує чутливість до інсуліну, а це сприяє нарощуванню м’язової маси та довгостроковій втраті ваги.

Авокадо є універсальним продуктом, який легко додавати до тако, сендвічів чи яєчні. Проте через його високу калорійність експерти рекомендують використовувати фрукт як заміну менш корисним продуктам.

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