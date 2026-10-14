Менше зморшок і більше пружності: 7 доступних продуктів, які зупиняють старіння шкіри

Жоден крем не допоможе, якщо не їсти продукти для молодості шкіри / © Фото з відкритих джерел

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З віком шкіра поступово втрачає пружність, а зморшки стають помітнішими. На ці зміни впливають природні процеси старіння, ультрафіолет, гормональні коливання та спосіб життя. Збалансоване харчування не поверне шкірі колишню молодість за кілька днів, але допоможе забезпечити організм речовинами, необхідними для підтримання її здорового стану.

Про це пише EgészségKalauz.

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Чому шкіра втрачає пружність

За міцність та еластичність шкіри відповідають, зокрема, два білки сполучної тканини — колаген та еластин. Колаген формує своєрідний каркас, а еластин допомагає шкірі повертатися до початкової форми після розтягування.

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З віком вироблення колагену поступово змінюється, а процеси відновлення тканин сповільнюються. Ультрафіолетове випромінювання та куріння можуть додатково пошкоджувати колагенові й еластинові волокна.

Харчування впливає на стан шкіри передусім через постачання білка, вітамінів, жирних кислот та інших поживних речовин. Однак продукти не можуть самостійно усунути вже сформовані зморшки чи підтягнути обвислу шкіру.

1. Червоний болгарський перець — джерело вітаміну С

Червоний болгарський перець містить багато вітаміну С, який необхідний для нормального утворення колагену. Цей білок забезпечує міцність сполучної тканини та допомагає підтримувати структуру шкіри.

Вітамін С також діє як антиоксидант і допомагає захищати клітини від окисного пошкодження. Воно може виникати під впливом ультрафіолету та інших чинників довкілля.

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Перець зручно їсти сирим — додавати до салатів, сендвічів або подавати як самостійну закуску. Так можна отримати вітамін С без тривалої термічної обробки, яка здатна зменшувати його кількість у продуктах.

2. Лосось — корисні жири та білок

Лосось та інша жирна риба містять омега-3 поліненасичені жирні кислоти. Вони беруть участь у роботі клітинних мембран і регуляції запальних процесів в організмі.

Для шкіри важливий і її захисний бар’єр, який допомагає утримувати вологу. Коли він працює належним чином, шкіра менше пересихає та залишається комфортною.

Лосось також постачає повноцінний білок, необхідний для відновлення тканин. Однак немає достатніх підстав стверджувати, що саме вживання цієї риби гарантовано зробить шкіру помітно пружнішою. Її перевага — у поєднанні білка та корисних жирів у складі збалансованого раціону.

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3. Яйця — амінокислоти для оновлення тканин

Яйця містять повноцінний білок із незамінними амінокислотами, які організм використовує для побудови та відновлення тканин. Вони потрібні й для синтезу власних структурних білків, зокрема колагену.

Яєчний білок також містить пролін — амінокислоту, що бере участь у формуванні колагену. Жовток постачає інші поживні речовини, необхідні для нормальної роботи організму.

Водночас більша кількість білка не означає автоматичного посилення вироблення колагену. Головне — отримувати достатньо білка в межах повноцінного харчування, відповідно до віку, фізичної активності та стану здоров’я.

4. Помідори — лікопен для захисту клітин

Помідори містять лікопен — рослинний пігмент із групи каротиноїдів, який надає їм червоного кольору. Ця речовина має антиоксидантні властивості та привертає увагу дослідників, які вивчають захист шкіри від сонячного випромінювання.

Деякі дослідження вказують, що раціон із продуктами, багатими на лікопен, може допомагати зменшувати окремі прояви пошкодження шкіри ультрафіолетом. Проте помідори не замінюють сонцезахисного крему й не забезпечують повноцінного захисту від сонячних променів.

Цікаво, що лікопен із термічно оброблених помідорів може засвоюватися краще, ніж із сирих. Томатний соус або тушковані помідори з невеликою кількістю оливкової олії також можуть бути частиною корисного раціону.

5. Мигдаль — вітамін Е та ненасичені жири

Мигдаль містить вітамін Е, який допомагає захищати клітинні мембрани від окисного пошкодження. Він є одним із важливих компонентів антиоксидантного захисту організму.

Крім того, горіхи містять ненасичені жири, клітковину та мінеральні речовини. Вони допомагають зробити раціон різноманітнішим і поживнішим.

Невелику жменю мигдалю можна додавати до вівсянки, йогурту або їсти як перекус. Водночас дослідження впливу мигдалю на зморшки поки не дають підстав вважати його самостійним засобом проти старіння шкіри.

6. Ківі — ще одне джерело вітаміну С

Ківі містить вітамін С, необхідний для нормального синтезу колагену. Цей вітамін також бере участь у процесах загоєння та допомагає захищати клітини від окисного стресу.

Регулярне вживання фруктів допомагає забезпечити організм не лише вітамінами, а й клітковиною та іншими рослинними сполуками. Ківі зручно додавати до сніданку, фруктового салату або натурального йогурту.

Проте важливо не очікувати миттєвого ефекту. Якщо організм уже отримує достатньо вітаміну С, додаткова кількість не обов’язково посилить вироблення колагену чи помітно змінить вигляд шкіри.

7. Оливкова олія — ненасичені жири для збалансованого раціону

Оливкова олія, особливо extra virgin, містить мононенасичені жирні кислоти та поліфеноли. Ці сполуки є складовою харчування, яке допомагає підтримувати загальне здоров’я.

Жири необхідні організму для нормальної роботи клітин і засвоєння жиророзчинних вітамінів. Тому оливкова олія може бути корисною альтернативою жирам із високим вмістом насичених жирних кислот.

Її можна використовувати для заправляння салатів, приготування овочів і рибних страв. Водночас немає переконливих доказів, що оливкова олія сама по собі робить шкіру пружнішою. Її роль варто розглядати в контексті всього раціону, а не як окремий спосіб боротьби зі зморшками.

Що ще допомагає зберегти пружність шкіри

Харчування — лише одна зі складових догляду за шкірою. Фахівці наголошують, що для вироблення колагену організму потрібні не лише білки, а й вітамін С, цинк та інші поживні речовини. Зокрема, яйця, бобові, риба, горіхи й овочі забезпечують організм різними компонентами для нормального синтезу колагену. Водночас харчовий колаген під час травлення розщеплюється, а організм сам визначає, як використати отримані амінокислоти. Тому важливо підтримувати вироблення колагену за допомогою різноманітного раціону, а не покладатися на один продукт.

Не менше значення має захист від ультрафіолету. Під дією сонячних променів колагенові та еластинові волокна поступово пошкоджуються, через що шкіра може втрачати пружність, а зморшки — ставати глибшими. Ці зміни накопичуються протягом років, тому навіть людям, які не засмагають навмисно, варто пам’ятати про сонцезахисні засоби. Саме тривалий вплив сонця пов’язують із передчасним старінням шкіри.

Важливо також правильно користуватися сонцезахисним кремом: навіть засіб із високим SPF не забезпечить очікуваного захисту, якщо наносити його неправильно або недостатньо часто оновлювати. Дерматологи радять наносити крем до виходу на сонце, дотримуючись інструкції виробника, та повторно використовувати його після купання, інтенсивного потовиділення або тривалого перебування надворі. Правильне застосування сонцезахисного крему перед виходом на вулицю доповнює збалансоване харчування й допомагає захищати шкіру від ультрафіолету.

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