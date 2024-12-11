Мережею шириться інформація про рідкісний вірус герпесу на Львівщині: лікарка пояснила ситуацію (фото)

Хворий з клінічною формою оперізуючого лишаю може бути джерелом інфікування для дитини або тих, хто ще не хворів на вітрянку.

На Львівщині повідомляють про випадки герпесу Зостер (оперізуючий герпес, оперізуючий лишай). Це недуга не нова і не рідкісна.

Про це сказала керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко.

"Мережею ширяться чутки про рідкісний вірус на Львівщині – герпес Зостер. Я вас розчарую. Вірус давно відомий. Викликає вітряну віспу у дітей, потім "спить" в організмі. А якщо у людини є порушення роботи імунної системи з різних причин, може виникнути оперізуючий лишай (герпес Зостер). І, звісно, можуть бути різноманітні ускладнення", – написала медикиня.

Герпес Зостер

Що відомо про герпес Зостер: симптоми та ускладнення

Симптоми герпесу Зостер провокує вірус варицелла-зостер, що призводить до розвитку захворювання вітряна віспа.

"І, звісно, можуть бути різноманітні ускладнення. Доречі! Існує вакцина від вітряної віспи! Але за кошти людей", – написала Іванченко-Тімко.

Відомо, якщо людина в дитинстві перехворіла вітряною віспою, вона на 99% захищена упродовж життя. Проте вона може захворіти на іншу хворобу, що викликає такий вірус, – оперізуючий лишай.

Симптоми оперізуючого герпесу на початковій стадії практично нічим не відрізняється від звичайної вірусної інфекції (ГРВІ). Пацієнти думають, що вони застудилися і відчувають:

м’язові і суглобові болі;

підвищення температури тіла, озноб;

головний біль, слабкість.

Під час розвитку оперізуючого герпесу симптоми проявляються наступним чином:

у хворого з'являються шкірні висипання – дрібні бульбашки з серозним вмістом;

проявляється больовий синдром в місцях ураження;

висипання, зазвичай, локалізуються на одному боці тіла і обмежений зоною іннервації нервів; буває і так, що висип проявляється на обличчі (області гілок трійчастого нерва) або в місцях проходження великих нервів на верхніх або нижніх кінцівках.

Через 2-4 тижні бульбашки лопаються та підсихають і покриваються корочками.

Медики нагадують про важливість вакцинації від подібних інфекційний хвороб. Щеплення проти вітряної віспи в Україні є лише рекомендованим, тому його можна зробити за власний кошт, придбавши препарат в аптеці.

Нагадаємо про 7 міфів довкола вітрянки, а також методи її лікування.

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