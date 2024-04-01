"Мертва" частина мозку чоловіка, який у дитинстві випав з балкона, запрацювала через 50 років

Чоловік, який ще в дитинстві випав з балкона, і його батькам сказали, що він не зможе жити нормальним життям, через десятиліття здивував навіть медичних експертів.

Про це пише Daily Star.

Минулого року 54-річний Даррен Джуелл виявив, що частина його мозку, яка вважалася "мертвою", повернулася до життя, попри те, що йому казали, що він може "стати овочем".

Хоча лікарі пророкували йому академічні та професійні проблеми на все життя через жахливе падіння з балкона пів століття тому, Даррен кинув виклик усім обставинам.

Чоловік з Енфілда, що в Лондоні, сказав: "Це було 1970 року, тож тоді ще не було МРТ-сканування. Довгий час я не знав, що саме у мене, лікарі просто сказали моїм батькам, що я ніколи не зможу бути "нормальним" і що я навіть можу стати "овочем".

Даррен стикався з постійними перешкодами протягом усього свого життя, зокрема труднощі з рухом лівої частини, але це ніколи не заважало йому жити повноцінним життям. Він закінчив кулінарний коледж, став шеф-кухарем, але 2001 року почав відчувати проблеми з рівновагою і падати, що спричинило занепокоєння серед його колег і клієнтів.

"Відвідувачі запитували інших співробітників, чи я не п'яний, тому що моя рівновага була нестабільною. Вперше я помітив, що зі мною щось не так, коли сидів і дивився телевізор, і раптом мою ліву ногу на п'ять хвилин звело судомою. Я знав, що мені треба йти до лікаря".

Після візиту до лікаря та МРТ Даррен виявив, що третина його мозку не функціонує, і йому сказали, що нічого не можна зробити, щоб усунути пошкодження.

Даррен розповів: "Коли почалася пандемія, я не міг залишатися на місці, я повинен був продовжувати працювати своїм мозком. Тому я записався на всілякі онлайн-курси. Я вивчав комп'ютерні мови, як створювати веб-сайти, ораторське мистецтво".

Після планового МРТ у липні 2021 року Даррен отримав несподіваний дзвінок від свого лікаря, який наказав йому відвідати Національну лікарню неврології та нейрохірургії в Лондоні.

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За словами Даррена він дуже злякався, що вони виявлять, що пошкодження погіршилося, або що йому доведеться робити операцію. Але те, що він побачив під час зустрічі з нейрохірургом, приголомшило: МРТ показало абсолютно нормальний мозок, що різко контрастувало з багаторічними знімками, які демонстрували значну частину його мозку, яка нібито була мертвою.

Шокований хірург розповів, що за 35 років своєї роботи він спостерігав таке лише тричі. "Я був у повному шоці", - сказав він. "Я не міг повірити, що це був мій мозок, мені казали, що це неможливо. Але лікар сказав, що здебільшого це сталося тому, що я продовжував стимулювати свій мозок, навчаючись і працюючи щодня".

Нагадаємо, жінка залишилася з пошкодженою ниркою після відвідування перукарні. У травмах може бути винна гліоксилова кислота.

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