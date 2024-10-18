"Мертвий" донор серця ожив на операційному столі: хірургів просили не зупинятися (фото)

У лікарні штату Кентуккі донор трансплантата прокинувся на операційному столі в той момент, коли лікарі готувалися видалити йому серце.

Про це повідомляє NPR.

Томаса Гувера доправили до лікарні Baptist Health Richmond в жовтні 2021 року після передозування наркотиками. Лікарі оголосили його мертвим і почали проводити тести, щоб зрозуміти, чи варто вилучати його органи.

Наташа Міллер була однією з тих, кому того дня доручили зберегти органи в лікарні. Вона розповіла виданню, що коли медсестри занесли 36-річного Гувера до палати, він все ще здавався дуже живим.

"Він ворушився, ніби борсався", - пригадала Міллер. "А коли ми підійшли до нього, то побачили, що у нього котяться сльози. Було видно, що він плаче".

Його стан шокував декількох людей в операційній і змусив двох лікарів, яким було доручено провести операцію, відмовитися від участі в ній.

Міллер каже, що вона чула, як координаторка справи від Асоціації донорів органів штату Кентуккі (KODA) бездушно просила нових лікарів виконати неетичну процедуру.

"Тож координаторка телефонує тодішньому керівнику. І вона розповідає, що він сказав їй, що їй потрібно "знайти іншого лікаря, який зробить це" – що "ми збираємося робити цю справу. Їй потрібно знайти когось іншого", - розповіла Міллер виданню.

Інша співробітниця Ніколетта Мартін поділилася, що була шокована, коли дізналася, що донор раніше подавав ознаки життя, коли лікарі обстежували його серце, щоб переконатися, що воно придатне для трансплантації.

"Того ранку донор прокинувся під час процедури катетеризації серця. І він бився на столі", - розповіла Мартін.

Цей інцидент змусив декількох членів команди звільнитися зі своїх посад.

"Я присвятила усе своє життя донорству і трансплантації органів", - сказала Ніколетта. "Мені дуже страшно зараз, коли подібні речі допускаються, і немає жодних заходів для захисту донорів".

Сестра Гувера розповіла, що жертва передозування відкрив очі, коли його везли з відділення інтенсивної терапії до операційної, але лікарі сказали, що цей рух був рефлекторним і не означав, що Гувер все ще живий.

"Це було схоже на його спосіб дати нам знати, знаєте, "Гей, я все ще тут", - сказала Донна Рорер, старша сестра Гувера і нинішня опікунка.

Томас Гувер із сестрою

Представники KODA заперечують, що будь-хто з членів їхньої організації давав лікарям вказівки проводити операцію з вилучення органів у живого пацієнта.

Генеральний прокурор штату Кентуккі заявив, що слідчі вивчають цю справу. Адміністрація ресурсів і послуг охорони здоров'я США також розслідує ці звинувачення.

Гувер вижив і зараз живе зі своєю сестрою. Він одужав, хоча все ще має деякі проблеми з пам'яттю, ходьбою та мовленням.

Нагадаємо, мама померла на очах у двох дітей після укусу домашнього хом'яка. Вона не дійшла до медзакладу.

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