Метод схуднення "30-30-30": у чому суть і чи безпечний він

Новий режим схуднення та фізичних вправ під назвою "Правило 30-30-30" став вірусним через передбачуваний швидкий шлях до зниження ваги та контролю рівня цукру в крові.

Про це пише nypost.com.

Метод передбачає, що людина споживає 30 г білка протягом 30 хвилин після пробудження, безпосередньо перед завершенням 30-хвилинного тренування низької інтенсивності. Це збігається з результатами нового дослідження, яке показало, що двогодинний інтервал між 7 та 9 годинами ранку є ідеальним часом для занять спортом, щоб схуднути.

Концепція "30" була представлена в книзі Тіма Ферріса "Тіло за 4 години" та популяризована Гері Брекою, фітнес-гуру, якого президент Ultimate Fighting Championship Дейна Вайт похвалив за те, що він привів його до значно здоровішого способу життя.

Втім, підхід "30-30-30" отримав менш приємні відгуки від експертів.

"Я б не сказав, що сніданок треба їсти протягом 30 хвилин після пробудження. Зазвичай я б порадив поснідати протягом декількох годин. Не кожен може перетравлювати їжу так рано", — сказала дипломована лікарка-дієтологиня Тара Шмідт, додавши, що "вживання 30 г білка приносить користь".

Рекомендована дієтична норма становить 0,8 г білка на кілограм маси тіла. Для людини вагою 68 кг це 54 грами.

Шмідт рекомендує додавати до сніданку крім білка інші продукти, наприклад багаті на клітковину фрукти, овочі і навіть вуглеводи.

Хоча вона зазначає, що будь-яка фізична форма "абсолютно корисна", режим після сніданку змушує Шмідт замислитись.

"Я не думаю, що у нас є багато досліджень, які підтверджують, що після їжі потрібно так швидко займатися", - сказала Шмідт. "Ми продовжуємо знаходити нові способи зробити те саме, про що ми весь час намагалися сказати людям: вам потрібно займатися спортом, вам потрібно дотримуватися збалансованої дієти, і вона має бути стійкою", — додала вона.

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Це не означає, що правило "30-30-30" не дає жодних переваг, особливо якщо воно допомагає людині бути активнішою.

"Якщо ви не робите жодних вправ і тепер виконуєте 30 хвилин на день кардіотренувань низької інтенсивності, це краще, ніж нічого", - сказав Джейсон Маховски, фізіолог-фізкультурник і дипломований дієтолог у Лікарні спеціальної хірургії.

"Цей метод не здається шкідливим, але він не є універсальним", - додав він, зазначивши, що для зниження ваги слід просто зосередитися на кількості калорій, що спалюються.

Маховски визнає, що у правилі "30-30-30" може зіграти роль психологічний фактор.

"Деякі люди вважають, що ранкові вправи змушують їх уважніше ставитися до вибору їжі протягом дня, тому це може мати позитивний хвильовий ефект", — пояснив він.

Нагадаємо, фітнестренерка схудла в талії на 28 см за допомогою методу "3-2-1". Вона розповіла, як це працює.

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