М’язові судоми можуть застати зненацька: 11 продуктів, які допоможуть їх уникнути

Що їсти проти судом: 11 продуктів з електролітами / © pexels.com

Реклама

М’язові судоми можуть виникати через порушення балансу електролітів — зокрема калію, магнію, кальцію та натрію. Підтримувати їхній нормальний рівень допомагають достатнє споживання рідини та збалансований раціон.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Реклама

До продуктів, багатих на електроліти, належать кавун, банани, авокадо, батат, молочні продукти, грецький йогурт, листова зелень, морепродукти, папая, горіхи та сочевиця. Окремо фахівці звертають увагу на сік із маринованих огірків, хоча його вплив на судоми ще потребує додаткового вивчення.

Реклама

Кавун приблизно на 90% складається з води, тому допомагає підтримувати гідратацію організму. Крім того, він містить електроліти, необхідні для нормального скорочення та розслаблення м’язів.

Банани є джерелом калію та магнію. Ці мінерали беруть участь у роботі м’язів, тому регулярне вживання продуктів із високим вмістом електролітів може сприяти зменшенню ризику появи спазмів. Водночас з’їдений після тренування банан не обов’язково миттєво позбавить судоми.

Авокадо також забезпечує організм калієм і магнієм, а ще містить клітковину та корисні жири. В одному плоді міститься близько 58 мг магнію.

Ще одним джерелом одразу кількох електролітів є батат. У ньому містяться кальцій, калій та магній. Вуглеводи у складі солодкої картоплі також сприяють поповненню запасів глікогену, що важливо для роботи та відновлення м’язів після фізичних навантажень.

Реклама

Молоко та інші молочні продукти містять кальцій, калій і натрій. Сироватковий білок і казеїн у молоці беруть участь у відновленні та рості м’язів, тоді як електроліти допомагають підтримувати баланс рідини.

Корисним доповненням до раціону може бути й грецький йогурт. Він містить білок, кальцій, магній і калій — поживні речовини, пов’язані з нормальною роботою м’язів і здоров’ям кісток.

Чимало магнію можна отримати з листових зелених овочів. Зокрема, йдеться про шпинат, капусту кале та мангольд. Магній необхідний для процесів скорочення та розслаблення м’язів.

Серед морепродуктів варто звернути увагу на лосось і сардини. Лосось містить омега-3 жирні кислоти та вітамін D, а сардини — кальцій, калій, натрій, магній і вітамін D.

Реклама

Папая є джерелом калію та магнію, а також вітамінів А, С, Е і групи В. У ній містяться й речовини з антиоксидантними та протизапальними властивостями.

Високий вміст натрію має розсіл із маринованих огірків. Є дослідження його потенційного впливу на роботу м’язів, однак науковцям необхідні додаткові дані, щоб остаточно визначити його ефективність проти судом.

Нарешті, джерелами магнію та інших важливих мікроелементів є горіхи, квасоля та сочевиця. Волоські горіхи також містять омега-3 жирні кислоти й антиоксиданти, а дослідження вживання мигдалю вказують на можливе зменшення болю у м’язах та поліпшення їхньої функції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що для контролю ваги значення може мати навіть час, коли людина їсть. Наукові дані та рекомендації дієтологині допомагають визначити найкращі проміжки для сніданку, обіду й вечері.

Новини партнерів