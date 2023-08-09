Міф про 10 тисяч кроків: скільки насправді потрібно ходити щодня

Довгий час вважалося, що 10 тисяч кроків на день — це магічне число, необхідне для того, щоб залишатися у формі та бути здоровим.

Менше 5 тисяч кроків щодня достатньо для позитивного впливу на ваш організм, що підтверджується новим дослідженням.

Про це пише BBC.

Аналіз даних понад 226 000 людей по всьому світу показав, що 4 тисячі кроків достатньо, щоб почати знижувати ризик передчасної смерті з будь-якої причини. Трохи більше 2300 достатньо, щоб отримати користь для серця і судин.

За словами дослідників, чим більше кроків ви робите, тим більше переваг для здоров'я. Кожна додаткова 1 000 кроків понад 4 000 знижує ризик передчасної смерті на 15%.

Команда з Лодзького медичного університету в Польщі та Школи медицини Університету Джона Гопкінса в США виявила, що користь від ходьби відчувають люди різної статі та віку, незалежно від місця проживання.

Однак найбільші переваги були помічені серед людей віком до 60 років.

Професор Мацей Банах з Лодзького університету сказав, що, хоч медицина й не стоїть на місці, але медикаменти не є єдиним способом лікування.

“Я вважаю, що ми завжди повинні підкреслювати, що зміни способу життя, включаючи дієту і фізичні вправи, які були головним героєм нашого аналізу, можуть бути принаймні настільки ж, а то й більш ефективними у зниженні серцево-судинного ризику і продовженні життя”, — сказав він.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, недостатня фізична активність є причиною 3,2 мільйона смертей щороку — це четверта найпоширеніша причина у світі.

Хані Файн, тренерка та інструкторка міжнародної фітнес-компанії Barry's, наголошує на проблемах, які виникають через надмірне сидіння.

“Це може сповільнити ваш метаболізм і вплинути на ріст і силу м'язів, що може спричинити біль”, — розповіла вона ВВС.

“Занадто довге сидіння також може спричинити проблеми зі спиною, ми часто зустрічаємо це у людей з офісною роботою, їхні спини постійно перебувають у напруженому стиснутому положенні, що спричиняє набагато більше проблем у подальшому житті”.

Вона пояснює важливість фізичної активності, не пов'язаної з вправами: “Тобто все, що ми робимо, використовуючи енергію і спалюючи калорії”.

“Такі дії, як стояння, носіння покупок, миття підлоги, прибирання, ходіння під час розмови по телефону — це все дрібниці, які роблять нас більш активними і допомагають нам спалювати калорії більш ефективно”, — каже вона.

Регулярні прогулянки також є дуже важливими, за словами тренерки. “Ходьба може знизити рівень артеріального тиску, зміцнити кістки і захистити їх від пошкоджень, підвищити рівень енергії, а також забезпечити вас ендорфінами і допомогти вам підтримувати здорову вагу разом зі здоровим харчуванням”, — коментує вона.

Серед інших переваг — покращення психічного здоров'я та можливість провести час подалі від екранів та інших відволікаючих чинників.

Тренерка додає, що ходьба підходить “майже всім”, оскільки вона мало впливає на суглоби та м'язи.

Поради від персонального тренера

Йдіть пішки, а не їдьте автобусом чи автомобілем, якщо дозволяє відстань.

Якщо ви працюєте за столом, встановіть щогодинні нагадування про необхідність вставати і рухатися.

Якщо ви вагітні, ходьба — найкращий вид фізичних вправ

Робіть щоденну 30-хвилинну прогулянку, слухаючи подкасти чи музику.

Гуляйте з друзями в парку або лісовими стежками, вигулюйте собаку, якщо вона у вас є.

Почніть з малого: 10-хвилинна прогулянка від станції метро до офісу може легко перетворитися на 20-хвилинну прогулянку в парку і, нарешті, на 30-хвилинну прогулянку містом.

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