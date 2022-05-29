Міфи про вакцинацію: історії мам, які знають, наскільки важливо захистити дітей

Міфи про вакцинацію: історії мам, які знають, наскільки важливо захистити дітей

Ні міфам про вакцинацію дітей із особливостями розвитку!

Діти з таким діагнозом вразливі до інфекційних захворювань, які можуть протікати у них значно важче та призводити до серйозних ускладнень.

Саме тому їм потрібні як обов’язкові, так і рекомендовані щеплення, повідомляють у МОЗ.

Нижче — історії мам, які знають, наскільки важливо захистити дітей, і своїм прикладом розвіюють міфи навколо цієї теми.

Не бійтесь захищати своїх дітей — вакцинуйте їх.

Важливою складовою підтримки здоров'я є щеплення від інфекційних хвороб, адже такі захворювання можуть завдати неабиякого клопоту і навіть призвести до смерті.

У МОЗ розповіли, що потрібно знати про рутинні щеплення за кордоном.

Нагадаємо, ще в кінці квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попереджала, що Маріуполю загрожує спалах низки недуг через середньовічні умови життя – холери, дизентерії, ешерихіозу.

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