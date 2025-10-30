Міфи про користь граната, в які ми досі віримо

Гранат — один із найкорисніших зимових фруктів / © Pixabay

Реклама

У раціоні харчування повинен бути гранат, адже він — справжнє джерело вітамінів і корисних речовин, які підтримують організм в тонусі.

Однак вживати цей продукт потрібно з обережністю, особливо певній групі людей. Відомо, що в складі граната багато вітаміну С, В6, В12, а також висока концентрація кальцію, магнію, фосфору, натрію та інших цінних речовин.

Водночас вживати фрукт потрібно з обережністю, адже він володіє протипоказаннями.

Реклама

Експерти назвали основні міфи про фрукт:

Гранат лікує анемію. Насправді він містить дуже мало заліза і не допоможе підняти гемоглобін

Покращує ерекцію

Допомагає скинути зайву вагу

З’їдена на сніданок половинка плоду допомагає швидше прокинутися і запустити метаболізм

Регулярне вживання м’якоті запобігає розвитку раку шлунка

Раніше ми писали про те, як швидко можна почистити гранат. Більше про це читайте у новині.